Euphoria : Fez devait mourir dans la saison 1

Le créateur de la série Euphoria révèle que Fez aurait dû mourir dans la saison 1, mais il ne voulait pas se séparer d’Angus Cloud.

Fezco ne devait pas survivre au-delà de la saison 1 de Euphoria, mais le créateur Sam Levinson a décidé de le garder en vie. En effet, Angus Cloud avait une présence tellement magnétique dans le drame pour adolescents de HBO que même le créateur de la série ne pouvait pas supporter de lui dire au revoir.

Sam Levinson, avait initialement prévu de tuer le personnage de Cloud, Fez, au cours de la saison 1, mais il a changé d’avis, a déclaré Levinson à People dans une nouvelle interview à propos du récent décès de Cloud.

« Angus était censé mourir à la fin de la première saison, mais je l’aimais tellement, putain. » Il ajoute que son investissement personnel dans Cloud a conduit à la réécriture : « Je pense qu’une partie du problème est que je donnais priorité aux acteurs plutôt qu’à la série. Alors je me suis dit : ‘D’accord, je ne peux pas le tuer, alors qu’est-ce qu’il peut espérer ?’ »

Levinson a confié que Cloud souffrait d’une dépendance à la drogue qui l’a tourmenté tout au long de la production de Euphoria, notant que lui et sa femme Ashley ont personnellement conduit Cloud en cure de désintoxication pendant le tournage de la saison 2. « J’ai toujours senti qu’il ne voulait pas sa [sobriété] autant que nous le voulions tous pour lui. C’est là que ça devient délicat car le monde entier peut le vouloir pour vous. Mais il n’en voulait pas. C’est juste le côté autodestructeur de la dépendance, et cela l’emporte sur tout. »

Dans la saison 2, Levinson avait de nouveau prévu de tuer Fez, mais lorsqu’il a annoncé la nouvelle à Cloud, « je pouvais juste voir le sang couler de son visage. Je pense que le plus difficile, c’est quand on a des problèmes de dépendance : il s’agit de trouver son but et son sens à la vie. La seule chose que je savais, c’est qu’il adorait faire cette série. Il adorait l’équipe. Il adorait les acteurs. Il aimait tout là-dedans. Et je pensais juste que si ça disparaissait, je ne sais pas ce qui allait se passer dans sa vie. »

Alors Levinson s’est adressé à ses partenaires producteurs et leur a dit : « Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le tuer. Nous devons le garder ici. Il est trop spécial. Peu importe l’histoire. » En fin de compte, le scénario a été modifié et le petit frère de Fez, Ashtray, est celui qui est mort sous une pluie de coups de feu de la police lors du final de la saison 2.

Fez a survécu – mais Cloud est décédé en juillet dernier à l’âge de 25 ans, des suites d’une overdose accidentelle de fentanyl, de cocaïne et de méthamphétamine. On attend de voir comment la série gèrera cette tragédie dans la saison 3.

Source : People / Crédit ©HBO