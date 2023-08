Euphoria : Mort d’Angus Cloud alias Fez – l’équipe de la série lui rend hommage

Angus Cloud qui jouait Fez dans Euphoria est décédé à l’âge de 25 ans, l’équipe de la série lui rend hommage.

C’est une triste nouvelle dans le monde de la série Euphoria. Angus Cloud qui incarnait Fez dans la série de HBO, est décédé ce lundi 31 juillet dans la maison de sa famille à Oakland. Il avait 25 ans.

« C’est le cœur lourd que nous avons dû dire au revoir à un humain incroyable aujourd’hui », a partagé sa famille dans un communiqué. « En tant qu’artiste, ami, frère et fils, Angus était spécial pour nous tous à bien des égards. »

Bien qu’aucune cause officielle de décès n’ait été divulguée, la déclaration de sa famille laisse entendre que Cloud a eu du mal à gérer la mort récente de son père et qu’il se battait avec sa propre santé mentale.

« La semaine dernière, il a enterré son père et a lutté intensément avec cette perte », poursuit le communiqué. « Le seul réconfort que nous ayons est de savoir qu’Angus est maintenant réuni avec son père, qui était son meilleur ami. Angus était ouvert sur sa bataille contre la santé mentale et nous espérons que son décès rappellera aux autres qu’ils ne sont pas seuls et qu’ils ne devraient pas combattre cela seuls en silence. Nous espérons que le monde se souviendra de lui pour son humour, ses rires et son amour pour tout le monde. Nous demandons la confidentialité en ce moment car nous traitons toujours cette perte dévastatrice. «

Né Conor Angus Cloud Hickey le 10 juillet 1998 à Oakland, en Californie, il était un camarade de classe de sa co-star de Euphoria Zendaya à la Oakland School for the Arts. S’il n’avait pas énormément d’expérience quand il a été casté pour la série, Cloud commençait à se diversifier avec d’autres projets. Au moment de sa mort, Cloud avait notamment un film sans titre pour le Monsters Universe de Universal.

Hommages de l’équipe de la série

Cloud était surtout connu pour son rôle de Fezco, un trafiquant de drogue au bon cœur dans la série Euphoria. Cloud est apparu dans la série HBO dès son lancement en 2019. Ses collègues et amis de la série ont partagé leurs hommages sur les réseaux sociaux.

Javon « Wanna » Walton, qui incarnait Ashtray, le petit frère de Fez, a partagé une photo dans les bras de Cloud avec la légende « sois tranquille, mon frère ». Il a également posté une photo sur son Instagram Story avec Cloud, sous-titrée « forever family ».

View this post on Instagram A post shared by Javon « Wanna » Walton (@onwardwanna)

Storm Reid qui joue Gia, a écrit « les larmes ne s’arrêtent pas de couler » sur une vidéo de l’acteur et Maude Apatow (Lexi) sur son Instagram Story.

Le créateur de la série Sam Levinson a partagé une déclaration avec EW : « Il n’y avait personne comme Angus. Il était trop spécial, trop talentueux et bien trop jeune pour nous quitter si tôt. Il a également lutté, comme beaucoup d’entre nous, contre la dépendance et J’espère qu’il savait combien de cœurs il a touchés. Je l’aimais. Je l’aimerai toujours. Repose en paix et que Dieu bénisse sa famille. »

Le compte Twitter officiel d’Euphoria a également publié une déclaration : « Nous sommes incroyablement attristés d’apprendre le décès d’Angus Cloud. Il était extrêmement talentueux et faisait partie de la famille HBO et Euphoria. Nous adressons nos plus sincères condoléances à ses amis et à sa famille au cours de cette période difficile. »

Drake, qui est producteur de la série, a partagé une image de Cloud sur son Insta Story avec les mots « Belle âme »

Kathrine Narducci, qui a incarné la grand-mère de Fezco au début de la saison 2, a tweeté : « tu étais une belle âme douce. Tu es parti trop tôt. (((((; »

Dans le finale de la saison 2 , Ashtray (Walton), a une confrontation fatale avec la police, tandis que Fez, habillé pour assister à la pièce de Lexi, est blessé et arrêté. Alors que la série a été renouvelée par HBO pour une troisième saison en février 2022, de nouveaux épisodes ne seront pas diffusés avant au moins 2025.

Source : EW, Deadline / Crédit ©DR