The Walking Dead : Spin-off avec Negan et Maggie en préparation

Lauren Cohan et Jeffrey Dead Morgan reprendront leur rôle respectif de Maggie et Negan dans une série spin-off de The Walking Dead.

Alors que Daryl (Norman Reedus) et Carol (Melissa McBride) vont avoir leur propre série, c’est un autre duo de The Walking Dead, cette fois-ci improbable, qui aura aussi son spin-off. AMC a annoncé que Lauren Cohan (Maggie) et Jeffrey Dean Morgan (Negan) joueront dans leur propre série, Isle of the Dead. Elle sera diffusée en 2023 avec une première saison en six épisodes.

Cette série fera suite aux événements de The Walking Dead qui se terminera plus tard cette année, ce qui confirme qu’ils survivront à la série principale et ne vont pas s’entretuer, du moins pour le moment.

Dans un communiqué, la chaine a décrit la série comme suit : « Isle of the Dead voit les personnages populaires de Maggie et Negan voyageant dans un Manhattan post-apocalyptique coupé depuis longtemps du continent. La ville en ruine est remplie de morts et d’habitants qui ont fait de New York City leur propre monde plein d’anarchie, de danger, de beauté et de terreur. »

Ce qui est clairement intrigant avec cette série, c’est la relation entre les deux personnages principaux. Contrairement aux meilleurs amis post-apocalyptiques Daryl et Carol, Maggie et Negan ont une relation beaucoup plus tendue… ce qui est normal lorsque l’un a frappé à mort la tête du mari de l’autre avec une batte de baseball recouverte de barbelés…

Eli Journé, scénariste et co-producteur exécutif de The Walking Dead, sera le showrunner de la nouvelle série, qui sera supervisée par le directeur du contenu de Walking Dead, Scott M. Gimple. Cohan et Morgan serviront également de producteurs exécutifs.

Source : Deadline / Crédit ©AMC