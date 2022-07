Better Call Saul saison 6 : Aperçu de Gene dans le monde post-Breaking Bad (Spoilers)

L’épisode 10 de la saison finale de Better Call Saul offre un aperçu prolongé de « Gene » dans le monde post-Breaking Bad. Spoilers.

L’épisode de Better Call Saul de la semaine dernière a vu Kim (Rhea Seehorn) tout abandonner (sa carrière et son mari) laissant derrière elle un Jimmy (Bob Odenkirk) dévasté. Les dernières minutes sont passées à Saul dans une gloire pleine, sombre et amorale.

Mais l’épisode de cette semaine ne reprend pas après aucun de ces moments, au lieu de cela, les téléspectateurs ont droit à un saut dans le temps vers Gene, le triste alias de Saul devenu manager d’un Cinnabon dans un centre commercial. La dernière fois qu’on a vu Gene, il s’est fait repérer par un chauffeur de taxi nommé Jeff (Pat Healy). Lorsque Gene a annulé sa deuxième extraction avec le « Disappearer » et lui a dit qu’il réglerait son problème lui-même, il ne plaisantait pas. Son esprit de Saul n’a pas disparu et il a fait ce qu’il sait faire de mieux : manipuler son monde pour se sortir d’une impasse.

Présenté entièrement en noir et blanc et réalisé par Michelle MacLaren, cet épisode intitulé « Nippy » a montré le plan excentrique, complexe et risqué de Gene afin de contrôler les dégâts. Il a commencé par se lier d’amitié sournoisement avec la mère de Jeff, Marion (Carol Burnett) en lui faisant croire qu’il avait perdu son chien Nippy. Lorsque Jeff est rentré à la maison et a trouvé Gene assis dans la cuisine avec Marion, il était troublé.

Loin de Marion, Gene a proposé de montrer à Jeff et à son copain « le jeu » pour acheter son silence, et ce jeu impliquait un braquage de grand magasin méticuleusement tracé. Après la fermeture du magasin, Jimmy distrayait l’aimable agent de sécurité du centre commercial (Jim O’Heir) avec une certaine friandise sucrée pendant que Jeff traversait le magasin après les heures d’ouverture et attrapait stratégiquement des marchandises.

Le plan s’est déroulé avec un accroc – cet accroc étant que Jeff s’est assommé un instant après avoir glissé sur le sol fraîchement ciré – mais la victoire illicite a finalement été obtenue. Cependant, la joie est vite retombée car Gene a expliqué qu’il s’agissait d’une opération unique, sinon il emporterait ces complices avec lui leur disant ce qu’ils risquaient. Plus tard, Gene est passé au grand magasin, où il a admiré un combo chemise et cravate digne de Saul Goodman, puis il l’a remis à contrecœur dans le rayon. Le temps de quelques jours, Gene est redevenu Saul Goodman, l’avocat manipulateur qu’il était autrefois.

C’et la première fois que la série reste tout un épisode dans le futur avec Gene. Nous n’avons jamais passé autant de temps de temps avec cette version du personnage et c’était intéressant de voir comment il se débrouille alors que les fédéraux sont à sa recherche. Va-t-il continuer à rester incognito dans son Cinnabon à vendre des pâtisseries jusqy’à la fin ?

Il ne reste plus que trois épisodes dans la saison finale de Better Call Saul.

Crédit ©AMC