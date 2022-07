Better Call Saul saison 6 : Décisions dévastatrices de Kim dans un épisode pivot (Spoilers)

Retour sur un épisode pivot de Better Call Saul dans lequel Kim prend des décisions qui changent complètement la donne. SPOILERS.

On y est, alors qu’il ne reste plus que quatre épisodes, les pièces se mettent en place dans Better Call Saul. Depuis le début de la série, Kim Wexler (Rhea Seehorn) fut l’un des personnages les plus fascinants, une véritable énigme qu’on a eu du mal à déchiffrer mais qui a toujours été une force de la nature. Mais Kim reste humaine et elle ne peut pas continuer à compartimenter ces stratagèmes élaborés avec Jimmy (Bob Odenkirk) et son travail pour toujours. Dans l’épisode 9 de la saison 6, Kim arrive à son point de non retour, elle n’a plus la force d’être la femme de Saul Goodman même si elle l’aime plus que tout.

Sous le choc de leur arnaque qui a horriblement mal tourné entrainant la mort de Howard (Patrick Fabian), aux mains de Lalo Salamanca (Tony Dalton) – Kim et son mari Jimmy avaient été chargés par Mike (Jonathan Banks) de vivre leur vie comme si rien de tout cela ne s’était jamais produit. Jimmy fait de son mieux pour suivre ces ordres, mais Kim n’arrive pas à se débarrasser de ce qui s’était passé.

Kim démissionne et Saul perd son âme

Après avoir aidé Jimmy à vendre leur histoire à la veuve d’Howard, Kim était avec un client devant le tribunal lorsqu’elle a révélé au juge qu’elle devait se retirer de l’affaire, car… elle a quittée le barreau deux heures plus tôt. Elle s’est ensuite éloignée de l’autre partie clé de sa vie, expliquant à son partenaire que même si elle l’aimait et « avait vécu les meilleurs moments de sa vie » avec lui, ensemble, ils étaient du poison et infligeaient douleur et souffrance sur le monde. C’est pourquoi elle a ressenti le besoin de se défaire tout ça. Alors qu’elle terminait de ranger ses affaires, Jimmy devait gérer la perte de la dernière chose qui le maintenait même quelque peu attaché à la réalité.

Cet épisode montre clairement que le départ de Kim de la vie de Saul va le bouleverser et le faite complètement basculer de l’autre côté. Il n’a plus la seule personne à ses côtés qui lui faisait garder les pieds sur terre, la seule personne pour qui il se battait chaque jour. Il a définitivement perdu son sens de la morale avec elle parce qu’elle était son ancre. Sans Kim, il n’y a plus de Jimmy. C’est absolument dévastateur, d’autant que c’était la première fois qu’on les voyait se dire « je t’aime ».

Puis à la fin de l’épisode, nous avons droit à un aperçu de l’ère Breaking Bad qui confirme son destin d’avocat sombre, débauché et sans âme Saul Goodman. On le voit dans cette maison hors-norme vue au début de la saison qui a été perquisitionnée par les fédéraux alors qu’il était en cavale.

Kim est toujours vivante

Kim a toujours été un grand point d’interrogation dans le monde Breaking Bad parce qu’à aucun moment, elle n’est mentionnée dans la série principale. Depuis la saison 1, la question était de savoir où se trouve Kim durant les années Breaking Bad. Si cet épisode ne répond pas à la question « où est-elle ? » il donne définitivement une réponse sur le statut de leur relation qui est terminée et nous dit que pour le moment, elle est encore en vie. Mais allons-nous la revoir ? Est-ce la fin du personnage dans la série ?

Dans une interview à EW, Rhea Seehorn explique que même si elle l’aime encore, il n’y a plus de lumière entre elle et Jimmy. « Il n’y a plus [de lumière]. Et elle lui dit même que cela n’a rien à voir avec le fait de ne pas être amoureuse de lui. Elle est amoureuse de lui. Je ne pense pas qu’elle [pense qu’elle] mérite d’être amoureuse. Elle ne mérite rien… »

Quant à une apparition avant la fin de la série, elle confie : « Je ne peux pas dire si nous la reverrons. Et même les fans qui étaient assez avertis pour comprendre quand j’étais à Albuquerque et quand je n’y étais pas – nous avons tourné beaucoup de choses dans le désordre, que ce soit [à cause] des lieux ou la météo ou COVID [-19] ou autre. Donc, on ne savait pas quand quelqu’un avait terminé, ni ce que cela signifiait séquentiellement dans l’histoire.»

« Je ne vais donc pas dire si nous la reverrons ou non et à quel titre. Je dirai que c’est dévastateur la décision qu’elle prend et la fin de la relation – les Jim et Kimmy que nous connaissions – et sa pratique du droit est sa propre fin, quoi qu’il arrive. C’est douloureux. Et ça a été un terrible coup de poing dans le ventre quand j’ai dû le jouer. »

Rhea Seehorn a enfin été nommée pour un Emmy Award pour sa fantastique performance dans la série. Elle prouve une nouvelle fois avec cet épisode clé qu’elle le mérite amplement.

Better Call Saul, c’est le mardi sur Netflix.

