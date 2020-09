Pretty Little Liars : HBO Max commande la nouvelle version du créateur de Riverdale

HBO Max commande la nouvelle version Pretty Little Liars par le créateur de Riverdale, qui ne se passera pas à Rosewood.

Au début du mois, on apprenait que Roberto Aguirré-Sacasa (Riverdale, Les Nouvelles Aventures de Sabrina) préparait une nouvelle version de Pretty Little Liars. Aujourd’hui, on découvre que c’est HBO Max qui investi dans la série et qui commande directement une première saison.

Pour cette nouvelle version, oubliez Rosewood. La série intitulée Pretty Little Liars : Original Sin, suivra une nouvelle génération de « Liars » dans une ville appelée Millwood, où, il y a 20 ans, une série d’événements tragiques ont déchiré la ville. Aujourd’hui, un groupe d’adolescentes se retrouve tourmenté par un assaillant inconnu et est obligé de payer pour le péché secret commis par leurs parents il y a deux décennies … ainsi que le leur.

Le communiqué de presse décrit la série comme un drame sombre et teinté d’horreur qui se déroule à des kilomètres de Rosewood, mais toujours dans l’univers de PLL existant. Cela signifie qu’il y aura une toute nouvelle distribution, mais la porte reste certainement ouverte pour des caméos des personnages de la série originale

« Nous sommes tellement fans de ce que I. Marlene King et son casting emblématique ont créé, nous savions que nous devions traiter la série originale comme canon et faire quelque chose de différent », ont déclaré Aguirre-Sacasa et la productrice exécutive Lindsay Calhoon Bring dans un communiqué de presse.

« Nous nous reposons donc sur le suspense et l’horreur de ce reboot, qui, espérons-le, honorera ce que les fans ont aimé dans la série à succès, tout en intégrant de nouveaux éléments inattendus. »

Tout comme la série originale, qui s’est terminée après sept saisons sur Freeform en juin 2017, Pretty Little Liars: Original Sin est basé sur la série de livres à succès de Sara Shepard.

