Pretty Little Liars : Un reboot par le créateur de Riverdale

Le showrunner de Riverdale prépare un reboot de Pretty Little Liars. Ce n’est pas une blague.

Dans la catégorie des choses que personne n’a demandé, Roberto Aguirre-Sacasa, le showrunner et créateur de Riverdale, travaille actuellement sur un reboot de Pretty Little Liars. Alors que la série s’est terminé il y a à peine 3 ans, un reboot est déjà en préparation ce qui est bien trop tôt et franchement pas nécessaire.

La série originale, avec Lucy Hale, Troian Bellisario, Ashley Benson, Shay Mitchell et Sasha Pieterse, s’est terminée en 2017 puis The Perfectionnists, une série spin-off, a été lancée en 2019 puis annulée après une saison. Il s’agissait de la seconde spin-off après Ravenswood qui a aussi été annulée après une saison en 2014.

Diffusée pendant 7 saisons entre 2010 et 2017, Pretty Little Liars était l’adaptation des livres de Sara Shepard et suivait un groupe d’adolescentes vivant dans la ville de Rosewood. Quand l’une d’entre elle disparaît, ses amies commencent à recevoir des messages étranges provenant d’une personne se faisant appeler « A ».

Le nouveau projet, qui en est encore aux tout premiers stades de développement, mettrait en vedette de nouveaux personnages et une nouvelle histoire d’Aguirre-Sacasa. Alloy Entertainment, la compagnie qui a produit la première série est à nouveau à bord avec Leslie Morgenstein et Gina Girolamo en tant que producteur et productrice exécutifs.

À ce stade, on ne sait pas si l’ancienne showrunner de Pretty Little Liars, I. Marlene King, serait impliquée de quelque manière que ce soit dans le projet.

Source : THR / Crédit ©Freeform