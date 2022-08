Euphoria saison 3 : Barbie Ferreira, alias Kat, annonce son départ de la série

Barbie Ferreira qui joue Kat dans Euphoria, annonce son départ de la série avant la saison 3.

L’un des personnages favoris des fans de Euphoria ne sera plus là quand la série reprendra. Barbie Ferreira, qui joue Kat Hernandez, l’ado « sex et body positive » dans Euphoria de HBO, a annoncé qu’elle dirait un « au revoir les larmes aux yeux » au personnage. Ferreira a annoncé la nouvelle via une story Instagram, accompagnée d’une illustration de sa co-star Hunter Schafer.

Elle ne donne pas de raison précise, mais dit : « Après quatre ans passés à incarner le personnage le plus spécial et le plus énigmatique de Kat, je dois dire au revoir avec les larmes aux yeux. J’espère que beaucoup d’entre vous ont pu se voir en elle comme moi et qu’elle vous a apporté de la joie de voir son parcours devenir le personnage qu’elle est aujourd’hui. J’ai mis tout mon soin et mon amour en elle et j’espère que vous avez pu le ressentir. Je t’aime Katherine Hernandez. »

La saison 2 a été assez décevante concernant le personnage de Kat qui a pris des décisions douteuses et n’a pas eu le temps d’antenne qu’elle méritait vraiment pour développer son personnage qui a inspiré tellement de jeunes femmes durant la saison 1. On sait qu’il y a eu quelques problèmes en coulisses, même si ils ont été niés par la chaine et l’actrice elle-même. Ce départ est donc triste, mais pas étonnant.

On attend de voir comment ce départ sera géré dans la saison 3 de Euphoria qui n’a pas de date de diffusion pour le moment.

Source : EW / Crédit ©HBO/ Hunter Schafer