Dispatches From Elsewhere : Une série étrange aux personnages touchants

Critique de Dispatches From Elsewhere, série de et avec Jason Segel, disponible sur Amazon Prime Video.

Six ans après la fin de How I Met Your Mother, Jason Segel revient à la télévision avec une série qu’il a créée, produite, réalisée et dont il est le personnage principal. Cette série, Dispatches From Elsewhere, est basée sur un documentaire intitulé The Institute, sur une expérience qui a commencé en 2008 et que certains appelaient un jeu, d’autres une secte, mais qui était plus ou moins une sorte de pièce de théâtre immersive. Des tracts prometteurs d’opportunités scientifiques surréalistes ont conduit des individus vers un endroit appelé l’Institut Jejune qui les a menés dans une série d’indices et d’aventures.

Cette adaptation commence avec le chef de l’institut, Octavio Coleman, Esq. (Richard E. Grant) qui introduit les protagonistes. Le premier personnage que nous rencontrons est Peter (Segel). Il travaille du côté des données d’une entreprise genre Spotify et sa vie n’est pas très joyeuse. Sa dépression est palpable et ce n’est pas une surprise quand il cherche à s’échapper dans cette aventure magique qu’il pense réelle.

Dans son périple, Peter va faire la connaissance de Simone interprétée par Eve Lindley qui va rapidement attirer l’attention par sa performance magnétique, qui agit comme une bouffée d’air frais face au Peter dépressif de Segel. Elle lui a clairement tapé dans l’œil et les deux vont devenir partenaires dans leurs aventures rocambolesques. Peter et Simone sont chacun introduit dans l’épisode 1 et 2 puis les épisodes suivants sont consacrés à Janice (Sally Field) une femme plus âgée en manque d’aventure et Fredwynn (Andre Benjamin aussi connu sous le nom d’Andre 3000 du groupe Outkast) l’obsédé des théories du complot qui est persuadé d’avoir toujours raison.

Un monde étrange

Dispatches From Elsewhere est une drôle de série qui porte les téléspectateurs dans une aventure peu conventionnelle dans les rues de Philadelphie. C’est une série étrange mais charmante sur quatre personnes qui s’engagent dans une chasse folle (vraiment folle) avec des indices dispersés un peu partout dans la ville. Les 5 premiers épisodes se concentrent chacun sur un personnage en particulier puis à partir de l’épisode 6, la perspective est plus globale tout en gardant le focus sur les 4 protagonistes principaux. Cependant il peut être difficile d’entrer dans la série qui est clairement sur un autre plan cosmique.

Il est difficile de mettre Dispatches From Elsewhere dans une case. Au départ, on se demande ce qu’on regarde, c’est très étrange mais au fur et à mesure, on est happé par les personnages et le reste importe peu. C’est un puzzle fantaisiste qui suit quatre individus très solitaires que tout oppose et qui vont finir par créer une belle amitié. C’est aussi une série qui offre un personnage transgenre comme on en a rarement vu à la télévision, une série qui s’éloigne des clichés pour nous offrir de beaux personnages, plein de nuances. Des personnages qui ont du mal à trouver un sens à leur vie et qui vont être connectés les uns aux autres à travers cette aventure.

Une série charmante

Dispatches From Elsewhere est une série fascinante mais elle est aussi un peu chaotique. La chasse dans laquelle ils sont lancés est compliquée et détourne l’attention du plus important : les personnages. La série cherche clairement à sortir des sentiers battus et d’une certaine manière, elle y arrive. On est presque entre Twin Peaks et Alice aux Pays des Merveilles teinté de Pushing Daisies.

On ne révélera pas la fin mais le dernier épisode est un choix particulier de Jason Segel. Certains y trouveront peut-être un égocentrisme de la part du créateur, mais on se rend compte que la série est très thérapeutique pour lui. C’est un moyen d’exorciser ses démons et de faire la paix avec lui-même.

Dispatches From Elsewhere est une série avec beaucoup de cœur, c’est une série charmante et même si par moment elle n’a pas beaucoup de sens, elle vaut la peine pour le portrait délicat et touchant qu’elle fait de ses protagonistes. En partant d’un documentaire étrange, Jason Segel a inventé des personnages à qui on s’attache rapidement.

Dispatches From Elsewhere est disponible sur Amazon Prime Video.

Crédit ©AMC