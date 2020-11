Black Lightning : Une des actrices prévoyait de quitter la série avant l’annulation

Une des actrices principales de Black Lightning avait l’intention de quitter la série avant l’annonce de l’annulation. Découvrez de qui il s’agit.

La semaine dernière nous avons appris l’arrêt prochain de la série Black Lightning qui se terminera à la fin de la saison 4. En ce début de semaine, on apprend que l’une des actrices principales avait l’intention de quitter la série sans savoir que la chaine avait décidé d’y mettre fin.

Cette actrice, c’est China Anne McClain qui incarne Jennifer Pierce alias Lightning, l’une des filles super-héroïnes de Black Lightning. Elle a partagé la nouvelle dans une vidéo sur Instagram et dévoile qu’elle a appris l’annulation « en même temps que tout le monde ».

« Ce que je savais et je savais avec le reste de la distribution depuis avant même que nous ayons commencé à tourner cette saison, c’est que je quitte la série, » dit McClain. « Cela allait être ma dernière saison, peu importe si ça continuait ou non. Pour différentes raisons, pour être honnête, que je ne veux pas aborder. Je veux juste que vous me fassiez confiance, » confie-t-elle à ses 6,6 millions d’abonné.e.s.

Elle a également déclaré qu’elle n’avait signé que pour un nombre limité d’épisodes dans la saison 4, le public verra donc moins Lightning lorsque la série reviendra le 8 février.

L’actrice précise que ce départ n’a rien à voir avec des tensions au sien de la chaine, elle a simplement reflété sur certaines choses durant le confinement et ses priorités ont changé : « Ces gens meurent et l’état du monde maintenant, c’est réel. Et tout cela est une illusion. Cette industrie pour ce qu’elle représente et tout ce que les gens recherchent et admire, ce n’est pas important. »

« Je ne pars pas parce que j’ai passé un très mauvais moment à travailler à la CW », a-t-elle déclaré en retenant ses larmes. « J’aime la CW. J’aime [le président de la CW] Mark Pedowitz, j’aime [le président de Warner Bros.] Peter Roth, [le producteur exécutif] Greg Berlanti, j’aime [le showrunner] Salim [Akil], pour toujours. Il comprend. Et les gens qui me connaissent… ils savent pourquoi je prends les décisions que je prends. »

Les raisons de l’annulation de Black Lightining restent encore inconnues. La chaine n’a donné aucune précision sur cette décision. Elle laisse au moins le temps à Salim Akil de finir sa série avant de peut-être continuer avec une spin-off sur Painkiller.

Source : EW / Crédit ©CW