The Flash saison 8 : Barry court vers l’inconnu dans le nouveau trailer

Nouveau trailer pour la suite de la saison 8 de The Flash qui tease que Barry court vers l’inconnu. Spoilers.

La CW a publié une nouvelle bande-annonce pour la saison 8 de The Flash. La vidéo présente en majorité des scènes d’épisodes récents de la saison, mais on peut tout de même découvrir quelques images des épisodes à venir. On voit notamment Joe West (Jesse L. Martin) dire à Barry Allen / The Flash (Grant Gustin) de faire ce qu’il fait le mieux et courir vers l’inconnu et se faire confiance.

En ce qui concerne cet « inconnu », il y a beaucoup de choses auxquelles Barry ainsi que le reste de la Team Flash devront être confrontés. L’épisode le plus récent, Resurrection, a vu ce que l’on pensait être le retour triomphal de Ronnie Raymond (Robbie Amell), mort depuis longtemps, mais les choses ont tourné au cauchemar lorsqu’il a été révélé dans les derniers instants de l’épisode que c’était en fait Deathstorm et non Ronnie derrière la flamme noire meurtrière.

Après une pause, The Flash revient ce mercredi 27 avril avec l’épisode Death Rises dans lequel Cecile aidera Barry à chasser un tueur de masse. De son côté, Joe prêtera main forte aux autorités parce qu’un nouveau méta terrorise la ville.

The Flash saison 8 – Unknown trailer