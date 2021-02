Ray Donovan de retour avec un film

Après l’annulation de la série, Ray Donovan reviendra avec un long-métrage co-écrit par Liev Schreiber.

Ray Donovan n’est pas tout à fait mort. Le personnage reviendra avec un film pour finir son histoire. La chaine Showtime a annoncé le retour – en film – de la série du « fixer » qui avait été annulée presque sans sommation il y a plus d’un an après 7 saisons.

Cette annulation avait alors choqué le showrunner David Hollander qui avait encore des histoires à raconter. A l’époque, Liev Schreiber promettait que ce n’était pas encore fini et il avait raison.

« Lorsque Ray Donovan s’est arrêtée après sept grandes saisons, nous avons entendu tant de ses fans fidèles dire qu’ils n’étaient pas prêts à dire au revoir à Ray et au clan Donovan merveilleusement dysfonctionnel », a déclaré Gary Levine, co-président du divertissement de Showtime, dans un communiqué. « Et donc, pour eux, nous sommes ravis que Liev et David créent un nouveau chapitre passionnant de cette série emblématique. »

Voici le synopsis officiel : « Le film reprend là où la saison 7 s’est arrêtée, avec Mickey dans la nature et Ray déterminé à le trouver et à l’arrêter avant qu’il ne puisse causer plus de carnage. Le film traitera aussi de la querelle de plus de 30 ans entre les Donovan et les Sullivan. »

Liev Schreiber, Jon Voight (Mickey) et Kerris Dorsey (Bridget) reprendront leurs rôles. David Hollander sera à la réalisation du film à partir d’un scénario qu’il coécrit avec Schreiber.

La production du film Ray Donovan devrait commencer plus tard cette année à New York.

Source : EW / Crédit ©Showtime