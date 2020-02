Ray Donovan : Le showrunner est choqué par l’annulation

Le final de la saison 7 de Ray Donovan n’était pas écrit comme un series finale. Le showrunner David Hollander ne comprend pas l’annulation.

Cette semaine, on a appris l’annulation de la série Ray Donovan après 7 saisons. Showtime a décidé de s’arrêter là sans donner de saison finale à la série ce qui est assez étonnant. David Hollander, le showrunner, s’est exprimé dans une interview à Vulture et dit qu’il n’a pas été prévenu que la saison 7 serait la dernière.

« Nous nous grattons toujours la tête. On ne nous a donné aucun indicateur que ce serait la fin de la série », explique Hollander dans une interview avec Vulture. «.(…), il n’y avait aucune indication que cela allait être une fin. Ce n’était en aucun cas le final de la série. »

Pour Hollander, cette décision vient peut-être de la fusion entre CBS (propriétaire de Showtime) et Viacom. « Je pense que l’impact externe le plus simple a été la fusion. Quel que soit le nouvel environnement issu de la fusion, cela a clairement eu un impact sur leur choix, » dit-il.

Il a vraiment été pris de cours : « Nous étions tellement habitués à ce que ce soit l’inverse, où nous étions épuisés par la série très difficile à faire et la chaîne nous tirait et nous cajolait nous poussait. Nous étions habitués à être une série qui n’était pas annulée. Nous n’avons jamais pensé que nous serions annulés. »

Toujours dans la même interview, il révèle que la saison 8 aurait été la dernière si ça avait été renouvelé. Il avait un plan pour la fin : « La prochaine étape aurait été ce qui s’est passé avec Ray et Mickey [Jon Voight] dans les années 90, ce qui aurait été la création de Ray Donovan en tant que personnage et fixateur. C’est pourquoi nous sommes allés dans les moindres détails pour trouver le bon casting. »

Hollander pense que la saison 6 aurait pu faire « un superbe series finale parce qu’il y avait suffisamment de conclusion. La saison 7 a ouvert un arc qui devait se faire sur deux saisons et Showtime était apparemment au courant : « [Showtime] savait que c’était mon approche. C’est pourquoi cette saison contient des endroits où nous nous installons et construisons un terrain. Il y a certains moments où vous devez faire le plein. Vous rassemblez des éléments et construisez pour l’avenir. Je préparais les choses pour un arc plus long, c’est sûr. »

Est-ce que la série peut-être sauvée par une autre chaîne ? Hollander ne réfute rien, tout est possible : « Je ne dirais jamais jamais », dit-il. « C’est beaucoup plus facile à faire maintenant. Les décors sont toujours debout. Les gens sont toujours sous contrat. Les mécanismes sont en place. Une fois que nous avons démoli les décors et rangé les costumes… c’est beaucoup d’acteurs qui sont très demandés. »

Ray Donovan est disponible sur MyCanal.

Source : Vulture / Crédit ©Showtime