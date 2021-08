Doom Patrol saison 3 : Michelle Gomez incarnera un personnage mythique des comics 

Michelle Gomez rejoint le casting de la saison 3 de Doom Patrol pour y incarner Madame Rouge, un personnage ambivalent à l’image des membres de la patrol.

La saison 3 de la déjantée Doom Patrol s’est dévoilée il y a une dizaine de jours dans un teaser psychédélique qui promet une saison encore plus folle que les deux précédentes.

Un saison 3 qui accueille un nouveau visage : Michelle Gomez rejoint le casting de la série. L’actrice y incarnera Madame Rouge, ancien membre de la Confrérie du Diable (Brotherhood of Evil).

A l’occasion d’un entretien avec le site EW pour présenter le personnage de l’actrice qui a incarné l’un des méchants les plus iconiques de Doctor Who (le Maitre), le Showrunner de la série a tenté de présenter Madame Rouge telle qu’on la verra dans la prochaine saison, avec deux photos exclusives de cette dernière dans la série. Madame Rouge apparaitra dès le premier épisode de la saison 3, comme l’atteste la photo d’elle en tenue de pilote ci-dessous extraite de ce dernier.

Jeremy Carver explique « Quand je lui ai parlé du rôle, j’ai tenté de lui expliquer que pour nous, Madame Rouge est un peu comme tous les autres personnages de la Doom Patrol. On ne sait pas vraiment si elle est quelqu’un de bien ou non. »

« Ils ont tous fait des choses dont ils ont honte. Mais cela ne fait pas d’eux de mauvaises personnes. C’est pareil avec l’Arc narratif du personnage de Michelle Gomez. Surtout qu’elle sait très bien jongler entre le pathos et la comédie plus que personne. Elle apporte vraiment quelque chose de grisant à la série » conclue le Showrunner.

Michelle Gomez ne sera pas la seule addition inspirée par la Confrérie du Diable de Doom Patrol, The Brain et Monsieur Mallah, seront les grands antagonistes de cette saison.

Pour les néophytes, The Brain (et pas le Cerveau de Brain Damaged chers habitués… quoique) est un cerveau désincarné mis dans un réceptacle cybernétique. Monsieur Mallah, quant à lui, est un gorille français qui parle. Tous deux sont membres fondateurs de la Brotherhood of Evil (Confrérie du Mal). Dans les comics de Grant Morrison, ils ont même développé une relation amoureuse. Oui, une romance entre un cerveau désincarné et un gorille français… Parce que c’est Doom Patrol, après tout ! Chez Brain Damaged on ADORE (dès que ça touche à la cervelle de toute manière *insérer clin d’œil ici*)

Micah Joe Parker, Wynn Everett, Miles Mussenden, Anita Kalartha et Gina Hiraizumi ont rejoint la série en tant que membres de la Sisterhood of Dada. Madalyn Horcher, Ty Tennant et Sebastian Croft seront aussi au casting en tant que membres de la Deadboy Detective Agency.

The Sisterhood of Dada sera la version de la série connue dans les comics sous le nom de Brotherhood of Dada – un groupe de super-vilains bizarres qui tirent leur nom du mouvement artistique du 20e siècle Dadaïsme, satirique et absurde par nature. Ça promet dis donc cette prochaine saison !

La saison 3 de Doom Patrol commence le 23 septembre sur HBO Max et prochainement sur Syfy en France.

Crédit photos : ©Bob Mahoney/HBO MAX