Daredevil : Une nouvelle série serait en préparation pour Disney+

Une nouvelle série Daredevil serait actuellement en développement pour Disney+

Matt Murdock serait sur le point de revenir dans une nouvelle série. Selon Variety, Matt Corman et Chris Ord, les créateurs de Covert Affairs, auraient signé pour écrire et produire une nouvelle série Daredevil pour Disney+ qui verrait ainsi le retour de Charlie Cox dans le rôle de l’avocat non-voyant super-héros.

Cette nouvelle arrive alors que les séries Marvel de Netflix sont désormais disponibles sur Disney+ dans certains pays. Depuis, ce transfère les fans se demandaient ce que Marvel et Disney allaient faire avec ces personnages tant adorés des fans. Des personnages qui jusqu’à présents, étaient dans leur bulle sur Netflix même s’ils étaient liés au MCU sur un plan plus large.

Alors que les Avengers et leurs amis étaient en train de faire face à des menaces intergalactiques, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist et Punisher étaient confrontés à des problèmes plus terre-à-terre, se concentrant principalement sur le quartier Hell’s Kitchen de New York. Lorsque Netflix a annulé Daredevil en 2018, après trois saisons, cela semblait être la fin pour Matt Murdock – ainsi que les plans de super-héros plus larges de Netflix.

Mais récemment, Matt Murdock est apparu dans une scène dans Spider-Man No Way Home en tant qu’avocat de Peter Parker et Vincent D’Onofrio a repris son rôle de Wilson Fisk alias le Caïd dans la série Hawkeye.

Il y a aussi la série She-Hulk: Avocate qui débutera plus tard cette année sur Disney+. Cette série met en vedette Tatiana Maslany en tant qu’avocate titulaire, et bien que rien n’ait été annoncé, il serait certainement logique que Matt Murdock apparaisse dans une série sur des avocats super puissants.

Si Daredevil revient bien avec une nouvelle série sur Disney+, il reste à voir quel pourrait être le ton de la série – et si elle continuera l’ambiance sanglante de son prédécesseur. Les séries Marvel Netflix étaient considérablement plus audacieuses que leurs homologues Disney+, avec plus de sexe et de violence.

Gardez en tête que pour le moment, Disney n’a pas confirmé l’information sur la production d’une nouvelle série Daredevil.

Source : Variety / Crédit ©Marvel