Obi-Wan Kenobi : [Spoiler] explique pourquoi il a accepté d’apparaitre dans le final

Le vétéran de Star Wars qui apparait dans le final d’Obi-Wan Kenobi, explique pourquoi il a accepté de revenir. Spoilers.

Dès le début du premier épisode, le personnage principal d’Obi-Wan Kenobi a été vu en train d’essayer de communier avec Qui-Gon Jinn, le maître Jedi auprès duquel il s’est entraîné dans le premier film de la trilogie préquelle, Star Wars : Épisode I – La Menace Fantôme.

Dans le final, après avoir laissé derrière lui un Dark Vador gravement blessé, Obi-Wan récupère ses affaires sur Tatooine, puis fait ses adieux à la famille Lars, mais pas avant d’avoir officiellement rencontré le jeune Luke Skywalker. Puis en partant à travers les dunes, Obi-Wan croise la route d’un visage familier qui se dresse sur son chemin, dans la lueur d’un fantôme de la Force.

Et c’est Qui-Gon Jinn, joué par Liam Neeson qui apparait devant lui alors qu’il ne pensait jamais le revoir : « Je commençais à penser que vous ne viendrais jamais. »

« J’ai toujours été là, Obi-Wan. Tu n’étais tout simplement pas prêt à le voir.» Qui-Gon a alors poussé Obi-Wan à le suivre en disant : « Allez, nous avons du chemin à faire…. »

Neeson a joué le rôle du maître Jedi Qui-Gon Jinn dans La Menace Fantôme pour la première fois et a également prêter sa voix au personnage dans des épisodes de Star Wars : The Clone Wars et dans le cadre d’un montage audio dans Star Wars : L’Ascension de Skywalker.

Il y a un an, Neeson avait pourtant rejeté l’idée de reprendre le rôle dans la série Disney+ auprès d’Ewan McGregor : « Non, je ne pense pas. Non, je n’ai pas été approché », a-t-il déclaré dans le talk show Jimmy Kimmel Live.

Expliquant son retour éventuel à The Hollywood Reporter, Neeson, a déclaré. « Je ne voulais certainement pas que quelqu’un d’autre joue Qui-Gon Jinn, et je voulais montrer mon respect pour [le créateur de Star Wars] George [Lucas] et ce monde mythique qu’il a créé. »

« De plus, Ewan est un copain », a ajouté l’Irlandais, « et j’ai adoré travailler avec lui pendant La Menace Fantôme il y a 25 ans. »

L’intégrale d’Obi-Wan Kenobi est disponible sur Disney+.

Source : THR / Crédit ©Lucasfilm/Disney+