Obi-Wan Kenobi : Pourquoi Yoda n’apparait pas et caméo surprise dans le final (spoilers)

Ewan McGregor explique pourquoi Yoda n’est pas apparu dans Obi-Wan Kenobi et découvrez qui fait un caméo surprise dans le final. Spoilers.

Après leurs échecs face à l’empereur Palpatine (Ian McDiarmid) et Dark Vador (Hayden Christensen) dans L’Episode III, Yoda et Obi-Wan (Ewan McGregor) se retirent en exil : Yoda dans les marais de Dagobah et Obi-Wan dans les sables de Tatouine. Àu moment où Obi-Wan Kenobi commence, une décennie après les événements de La Revenche des Sith – « Ben » Kenobi est le gardien silencieux et solitaire d’un jeune Luke Skywalker (Grant Feely), frère jumeau de Leia la princesse d’Alderaan (Vivien Lyra Blair).

Yoda a appris à Obi-Wan à communiquer avec son ancien maître, Qui-Gon Jinn (Liam Neeson). Mais quand Obi-Wan Kenobi démarre, Ben n’a pas pu entrer en contact avec Qui-Gon, s’étant coupé de la Force pour se cacher des inquisiteurs chasseurs de Jedi de l’Empire. Il n’arrive pas non plus à entrer en contact avec Yoda.

« Tout ce qu’il lui reste, c’est de s’occuper de Luke Skywalker. C’est tout ce qu’il lui reste, vraiment, et d’essayer de communiquer avec son ancien maître, Qui-Gonn, dans sa vie spirituelle », a déclaré McGregor dans une interview avec The Jess Cagle Show. « Mais il ne peut contacter aucun de ses anciens [mentors]. Il ne peut pas contacter Yoda, il ne peut contacter aucun des Jedi survivants de peur de se trahir. »

Une décennie après que l’Empereur a ordonné la Grande Purge des Jedi avec l’Ordre 66, McGregor explique : « Si un Jedi utilise la Force pendant cette période, les Inquisiteurs vont pouvoir le sentir, et ils vont savoir où vous êtes. C’est comme utiliser votre téléphone ou quelque chose comme ça, je suppose (rires). Ça sonnera sur une tour quelque part si vous utilisez la Force. »

Que la Force soit avec Kenobi

Mais si Obi-Wan n’a pas pu contacter Yoda, dans le final de la série, il arrive enfin à communiquer avec Qui-Gon Jinn. Liam Neeson fait ainsi une brève apparition dans le dernier épisode. Un dernier épisode qui, même si la production répète qu’il s’agit d’une mini-série bouclée, ne donne pas le sentiment que c’est fini. Cela met clairement en place plus d’histoires.

Dans un moment touchant, le final d’Obi-Wan dépeint enfin la première rencontre entre Luke Skywalker et Ben Kenobi. Après qu’Obi-Wan ait dit à Owen qu’il ne continuerait pas à l’embêter à propos de la formation de Luke en tant que Jedi, Owen laisse Ben rencontrer le garçon et dit « bonjour ! » au jeune Luke (Grant Freely). Chronologiquement, pour autant que nous sachions, la prochaine fois que Kenobi dira « bonjour », ce sera à R2-D2, environ neuf ans plus tard dans Un Nouvel Espoir.

Ce moment établit également pourquoi Ben et Luke se connaissent dans Un Nouvel Espoir, et nous donne enfin l’origine du jouet T-16 Skyhopper de Luke; teasé dans le premier épisode d’Obi-Wan. Cela donne également à ce jouet une signification particulière, ce qui le rend d’autant plus poignant dans Un Nouvel Espoir. Obi-Wan donnant ce jouet à Luke est une sorte d’offrande de paix à Owen ; indiquant clairement qu’Obi-Wan pense que Luke devrait être autorisé à n’être qu’un enfant et ne pas être contraint de devenir un Jedi. Donc, neuf ans plus tard, quand Luke joue avec le même jouet dans Un Nouvel Espoir, juste avant qu’il ne reçoive le message de Leia à propos d’Obi-Wan, c’est plutôt poétique.

A la fin, Obi-Wan retourne dans le désert, vraisemblablement, pour trouver un meilleur endroit où vivre qu’une grotte. Dans les derniers instants de l’épisode, le fantôme de Qui-Gon Jinn – joué par Liam Neeson dans un caméo non crédité – scintille à l’écran. Ce moment ressemble à du fan service et donne à chacun un coup de nostalgie de dernière minute mais cela permet aussi de montrer ce que Yoda a appris à Obi-Wan pour communiquer avec son mentor.

Le final d’Obi-Wan Kenobi est disponible sur Disney+.

Crédit ©Disney+