Arrow : David Ramsey réagit à l’abandon de sa série Justice U

La CW a définitivement abandonné le projet de la série spin-off de Arrow Justice U avec David Ramsey, alias John Diggle.

L’Arrowverse tel qu’on le connait ne continuera pas à travers Justice U et se terminera bien avec The Flash. Récemment, il a été confirmé que la série spin-off d’Arrow portée par David Ramsey ne verra pas le jour. Ce dernier devait reprendre son rôle de John Diggle / Spartan qui se serait occupé de former la prochaine génération de super-héros.

Si le projet n’a aucun avenir sur la CW, Ramsey semble encore avoir l’espoir quant à l’avenir de Diggle à l’écran : « [La] CW a décidé de ne pas continuer avec toutes les séries qui étaient en développement », a déclaré Ramsey à The Cosmic Circus. « Justice U était l’une d’entre elles. Cela aurait-il été formidable ? Bien sûr. Je pense que Diggle a encore beaucoup d’histoire, avec ou sans la bague [Green] Lantern. »

Il souligne qu’une autre version de Diggle existe ailleurs : « Mais encore une fois, il y a Superman & Lois, sur laquelle, la CW n’a pas encore pris de décision. Une version de John Diggle existe dans ce mythe. Nous verrons ce qui se passera. »

« Il y avait quelques [personnages en préparation,] mais je ne suis toujours pas libre d’en parler », a poursuivi Ramsey. « Parce que ça appartient à Warner Brothers. Même si c’était Warner Brothers produit pour la CW, c’est toujours une série Warner Brothers, et je ne sais pas trop ce qu’ils vont faire avec ça. Je sais ce que CW a décidé de faire, mais je ne sais pas ce que Warner Brothers va faire. »

Alors que que Warner Bros va décider de continuer cette série ailleurs ? Avec tous les changements opérés récemment, que ce soit chez Warner ou DC Studios, il serait très étonnant que cette série voit le jour…mais on peut toujours espérer.

Source : The Cosmic Circus / Crédit ©CW