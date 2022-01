Justice U : Nouvelle série Arrowverse centrée sur John Diggle et de jeunes super-héros

David Ramsey de la série Arrow sera à la tête de sa propre série, Justice U et reprendra son rôle de John Diggle.

John Diggle / Spartan est là pour rester ! Si son destin en tant que Green Lantern ne se fera peut-être pas, John Diggle sera une lumière pour de jeune héros et reste un membre très actif de l’Arrowverse.

David Ramsey se prépare à reprendre son rôle de John Diggle à plein temps pour Justice U, une nouvelle série dans l’univers des séries DC de la CW. A l’écriture, on trouve Michael Narducci (The Vampire Diaries) et Zoanne Clack (Grey’s Anatomy).

Selon le synopsis officiel, « Après avoir passé des années à se battre aux côtés de héros masqués, John Diggle se lance dans une nouvelle mission consistant à recruter cinq jeunes métahumains pour vivre sous couverture en tant qu’étudiants de première année dans une université prestigieuse. Là, il supervisera leur éducation et les formera à devenir les héros de demain. »

David Ramsey ne sera pas seulement acteur, il réalisera également le pilote. Notez que pour l’instant, ce n’est qu’une commande de pilote, une saison complète n’est pas encore garantie.

Depuis la fin d’Arrow, il y a (déjà) près de deux ans, Ramsey est apparu dans plusieurs séries de l’Arrowverse, reprenant ici et là son rôle de Diggle. Il était en quelque sorte aux prises avec une sorte d’appel depuis qu’il a trouvé cet objet vert brillant dans le final de la série Arrow. Il est apparu dans The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, Superman & Lois et Batwoman, tout en réalisant des épisodes de chaque série (sauf The Flash pour l’instant).

En attendant de voir si Justice U sera commandée au-delà du pilote, Ramsey continue d’être très impliqué dans l’Arrowverse. Il a réalisé le deuxième épisode de la saison 2 de Superman & Lois et il sera la semaine prochaine dans l’épisode 9 de la saison 3 de Batwoman.

Source : Deadline / Crédit ©CW