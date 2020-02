Outlander saison 5 : De nouveaux personnages arrivent (Promo épisode 3)

Découvrez la promo du troisième épisode de la saison 5 de Outlander.

Outlander continue sa saison 5 la semaine prochaine avec le troisième épisode. La menace des régulateurs grandit et Jamie n’a plus d’autre choix que de recruter des hommes pour sa milice. Cela signifie que lui et Claire partent pour un voyage à travers la Caroline.

Intitulé Free Will » cet épisode devrait être assez sombre, alors que les Frasers se dirigent vers la propriété Beardsley. Ce sont ces nouveaux personnages qui vont faire leur entrée dans la série.

Dans cet épisode, la menace grandissante du régulateur oblige Jamie, Claire et Roger à se lancer dans une mission pour rassembler une milice. Lorsqu’un de leurs colons révèle qu’il est un serviteur et demande de l’aide pour se libérer, lui et son frère, de leur maître violent, Jamie et Claire sont forcés de prendre une décision difficile.

Outlander, c’est le dimanche sur Starz et dès le lundi sur Netflix.

Outlander saison 5 – Promo 5×03