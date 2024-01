Daredevil Born Again : Wilson Bethel reprend son rôle de Bullseye

Wilson Bethel sera de retour dans le rôle de Bullseye dans Daredevil Born Again.

Un autre acteur de Daredevil va faire son retour pour la nouvelle série Daredevil Born Again. Selon ComicBook.com, Wilson Bethel, qui a joué Benjamin Poindexter/Bullseye dans la série de Netflix, reprend son rôle dans la prochaine série de Disney+. Il est dit qu’il devrait apparaître dans trois épisodes de la série, en cours de tournage.

Pour le moment, Marvel n’a pas commenté cette information, elle est donc à prendre avec prudence.

Après une pause de production à la mi-juin en raison de la grève des scénaristes, Marvel Studios a mis en œuvre une refonte créative de Daredevil : Born Again, qui suit la star originale Charlie Cox dans le rôle de Matt Murdock, un avocat aveugle devenu super-héros de la lutte contre le crime. La série met également en vedette Vincent D’Onofrio qui reprend son rôle de chef de la mafia, Wilson Fisk, alias Le Caïd et Jon Bernthal qui revient dans le rôle de Punisher.

Dans le cadre des changements, Dario Scardapane (The Punisher) a remplacé Matt Corman et Chris Ord en tant que showrunner.

La nouvelle direction créative semble également impliquer le retour de visages plus familiers. Cette annonce du retour de Bethel, fait suite à un récent rapport InSneider selon lequel Deborah Ann Woll et Elden Henson de la série originale reviennent également dans les rôles de Karen Page et Foggy Nelson.

Tous ces retours confirment que la série de Netflix fait vraiment partie du canon du MCU.

Le casting de Daredevil : Born Again comprend également Margarita Levieva, Arty Froushan, Sandrine Holt, Michael Gandolfini et Nikki M. James.

Source : ComicBook et Deadline / Crédit ©Marvel