Marvel : Toutes les annonces séries et premiers aperçus au Disney+ Day

Voici toutes les annonces des projets Marvel faites durant le Disney+ Day, y compris She-Hulk, Moon Knight, Ms. Marvel ou encore Agatha House of Harkness.

Hier, 12 novembre, était le Disney+ Day, un jour qui marquait les deux ans de la plateforme. Pour fêter cela, le streamer a fait plusieurs annonces concernant ses projets à venir et ceux-ci contiennent un certain nombre de titres Marvel. Ils ont notamment dévoilé des extraits mais ne les ont pas mis à disposition en ligne.

Si vous voulez les voir, il faut être abonné et vous rendre directement sur la plateforme pour y avoir accès dans la rubrique Disney+Day. Mais évidemment, tout fini par sortir et certains extraits sont à voir.

Voici ainsi quelques images et logo des différentes séries annoncées, y compris She-Hulk, Moon Knight, Ms. Marvel et bien d’autres. La plateforme a aussi confirmé des saisons 2 pour What If…? et Loki et a dévoilé une bande-annonce plus longue pour Hawkeye contenant un long extrait d’une course poursuite.

Moon Knight

Moon Knight est une nouvelle série d’action-aventure globe-trotter mettant en vedette un justicier complexe qui souffre d’un trouble dissociatif de l’identité. Les multiples identités qui l’habitent se retrouvent plongées dans une guerre meurtrière des dieux sur fond d’Égypte moderne et ancienne.

Moon Knight est réalisé par Mohamed Diab et arrive sur Disney+ en 2022.

Un premier aperçu d’Oscar Isaac a été dévoilé

She-Hulk

She-Hulk suit Jennifer, une avocate spécialisée dans les affaires juridiques à caractère surhumain. She-Hulk accueillera une multitude de personnages Marvel dans la série, dont Hulk, joué par Mark Ruffalo, et l’Abomination, joué par Tim Roth.

La nouvelle série comique à venir sur Disney+ en 2022 est écrite par la productrice exécutive Jessica Gao et réalisée par la productrice exécutive Kat Coiro et Anu Valia.

Un premier aperçu de Tatiana Maslany dans le rôle a été dévoilé

Ms. Marvel

Ms. Marvel présente aux téléspectateurs Kamala, une pakistanaise américaine de 16 ans originaire de Jersey City. Artiste en herbe, joueuse passionnée et auteure vorace de fan-fiction, elle est une grande fan des Avengers – et d’une en particulier, Captain Marvel. Mais Kamala a toujours eu du mal à trouver sa place dans le monde, jusqu’à ce qu’elle obtienne des super pouvoirs comme les héros qu’elle a toujours admirés.

Iman Vellani joue le rôle de Kamala Khan alias Ms. Marvel. Les épisodes sont réalisés par les producteurs exécutifs Adil El Arbi & Bilall Fallah, Meera Menon et Sharmeen Obaid-Chinoy.

Découvrez le premier aperçu

Ironheart

La série met en vedette Dominique Thorne dans le rôle de Riri Williams, une inventrice de génie qui crée l’armure la plus avancée depuis Iron Man.

Agatha: House of Harkness

Kathryn Hahn revient dans Agatha: House of Harkness qui en révélera plus sur le personnage introduit pour la première fois dans WandaVision de Marvel Studios. Jac Schaefer, qui a été scénariste en chef et productrice exécutive sur WandaVision, revient pour Agatha : House of Harkness.

Echo

La série met en vedette Alaqua Cox dans le rôle de Maya Lopez, un personnage qui sera présenté dans Hawkeye de Marvel Studios.

Marvel Zombies

La série animée de Marvel Studios réinvente l’univers Marvel alors qu’une nouvelle génération de héros se bat contre un fléau zombie qui ne cesse de se propager. Réalisé par le producteur exécutif Bryan Andrews et écrit par le producteur exécutif Zeb Wells.

Secret Invasion

La série met en vedette Samuel L. Jackson dans le rôle de Nick Fury et Ben Mendelsohn dans le rôle du Skrull Talos, des personnages qui se sont rencontrés pour la première fois dans Captain Marvel de Marvel Studios. La série d’événements comiques croisés présente une faction de Skrulls métamorphes qui infiltrent la Terre depuis des années.

I Am Groot

La série de courts métrages suit les jours de gloire de Baby Groot qui grandit et s’attire des ennuis parmi les étoiles. Réalisé par la productrice exécutive Kirsten Lepore.

Spider-Man Freshman Year

La série animée suit Peter Parker sur son chemin pour devenir Spider-Man dans le MCU, avec un voyage comme nous n’en avons jamais vu et un style qui célèbre les premières racines de la bande dessinée du personnage. Écrit par le producteur exécutif Jeff Trammel.

X-Men ’97

La série animée de Marvel Studios explore de nouvelles histoires dans la chronologie emblématique des années 90 de la série originale. Écrit par le producteur exécutif Beau DeMayo. Elle arrivera en 2023.