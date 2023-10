The Walking Dead : Daryl Dixon arrive enfin en France sur Paramount +

Une date de diffusion est officielle pour le spin-off de The Walking Dead dédié au charismatique Daryl Dixon

Alors que la diffusion e a série vient de se terminer aux USA, Paramount + annonce le lancement en France du très attendu spin-off The Walking Dead : Daryl Dixon le 10 novembre, avec 2 épisodes au lancement puis 1 par semaine.

Dans cet enième spin-off The Walking Dead, alors qu’il espère trouver un moyen de rentrer chez lui, Daryl Dixon traverse une France post-apocalyptique dans laquelle il doit faire face à une horde de zombies d’un nouveau genre. Au fur et à mesure qu’il avance, les liens qu’il tisse en chemin compliquent son périple.

La série The Walking Dead : Daryl Dixon a été bien évidemment tournée en France, en Normandie (Utah Beach), à Paris (Cimetière de Montmartre, les Catacombes, Pont de Bir-Hakeim, Champ-de-Mars), au Mont-Saint-Michel et sur le Pont-du-Gard.

Au côté de Norman Reedus qui reprend son rôle de Daryl Dixon, la série met en scène Clémence Poésy, Adam Nagaitis, Anne Charrier, Eriq Ebouaney, Laika Blanc Francard, Romain Levi et Louis Puech Scigliuzzi.

Aux États-Unis, The Walking Dead : Daryl Dixon a devancé l’autre spin-off The Walking Dead : Dead City comme série la plus regardée de tous les temps sur AMC+. Elle est un passe de devenir la saison la plus regardée de l’histoire d’AMC+, toutes séries confondues, ce qui n’est pas étonnant, Daryl étant un personnage non seulement iconique mais surtout bien aimé du public et des fans de la série.

The Walking Dead : Daryl Dixon est produite par Scott M. Gimple, le showrunner David Zabel, Norman Reedus, Greg Nicotero, Angela Kang, Brian Bockrath et Daniel Percival.

The Walking Dead : Daryl Dixon sera donc à retrouver dès les 10 novembre prochain sur Paramount +.

crédit photo : ©AMC