The Good Doctor : ABC prépare le spin-off juridique The Good Lawyer

ABC prépare The Good Lawyer, un spin-off juridique de la série médicale The Good Doctor.

ABC adore les spin-offs. Après le spin-off de The Rookie qui arrive bientôt avec Niecy Nash-Betts, ABC s’apprête à étendre l’univers de The Good Doctor avec un backdoor pilot qui déboucherait sur une nouvelle série judiciaire. Selon Deadline, la chaine développe The Good Lawyer avec les producteurs exécutifs de The Good Doctor, David Shore et Liz Friedman.

Selon des sources, deux personnages de The Good Lawyer, le rôle principal Joni ainsi que le second rôle Janet, apparaîtront dans l’épisode 13 de la saison 6 de The Good Doctor, avec les rôles en cours de casting. Contrairement à The Good Doctor, le personnage principal de The Good Lawyer ne sera pas autiste, Joni aura des TOC ce qui rappelle grandement la série Monk qui voyait un enquêteur souffrir de troubles obsessionnels compulsifs.

Écrit par Shore et Friedman, The Good Lawyer se concentrera sur Joni, une femme d’une vingtaine d’années qui lutte contre des troubles obsessionnels compulsifs (TOC) mais qui est une brillante avocate et devient l’avocate de la défense du Dr Shaun Murphy (Freddy Highmore) qui se retrouve en difficulté juridique. Relativement nouvelle dans son cabinet d’avocats haut de gamme, Joni, qui est drôle, enthousiaste, consciente d’elle-même et un peu anxieuse, fait partie de l’équipe de défense juridique de Shaun (Highmore).

Malgré ses études de droit et son examen du Barreau, les symptômes des TOC de Joni pèsent lourdement sur sa vie personnelle et professionnelle. Vivant avec ses TOC, Joni n’a jamais voulu être traitée différemment et est souvent gênée par ses symptômes. C’est une grande avocate, utilisant son souci du détail, sa réflexion excessive compulsive et ses compétences analytiques en tant que super-pouvoir, mais a été forcée de menacer de poursuivre le cabinet (pour avoir enfreint l’Americans with Disabilities Act) lorsqu’ils ont tenté de la renvoyer à cause de son comportement particulier. Le rôle est répertorié comme ouvert à toutes les ethnies et capacités.

Armée d’un intellect féroce et d’un esprit sec et tranchant, Janet est une avocate et associée très appréciée du cabinet. Vétéran chevronnée, Janet a représenté le Dr Glassman (Richard Schiff) dans plusieurs affaires juridiques au cours des 30 dernières années; alors Glassman se tourne vers elle pour représenter son protégé Shaun (Highmore). Ayant tout vu, Janet a développé un côté cynique, ce qui a contribué à sa tentative de renvoyer Joni. Mais quand Shaun déclare qu’il veut que Joni le représente, Janet est obligée de donner à Joni la corde pour éventuellement les pendre tous les deux.

Alors que Janet et Joni ressemblent au duo mentor-mentoré de Glassman et Shaun sur The Good Doctor, la dynamique entre les deux personnages est très différente, du moins au début.

The Good Lawyer est la deuxième série juridique à haut profile avec une femme d’une vingtaine d’années envisagée par ABC pour la saison prochaine puisqu’une suite d’Ally McBeal est actuellement en développement.

Source : Deadline / Crédit ©ABC