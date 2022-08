Ally McBeal : La suite avec une nouvelle actrice principale serait en préparation

ABC préparerait la suite de la série Ally McBeal avec une nouvelle actrice principale mais Calista Flockhart pourrait reprendre son rôle dans une certaine mesure.

En mars 2021, l’idée d’un revival d’Ally McBeal commençait à circuler avec la possibilité d’un retour pour Calista Flockhart qui reprendrait le rôle de l’avocate excentrique. Presque un an et demi après, le revival se concrétise mais avec un nouveau lead, tout en laissant la porte ouverte à un retour de Flockhart.

L’année dernière il n’y avait pas de diffuseur ni de showrunner mais cette semaine, on apprend que ABC est sur le coup et que la série sera superviser par la scénariste et productrice exécutive Karen Gist (Grey’s Anatomy, Mixed-ish).

Selon Deadline, cette nouvelle série sera centrée sur une jeune avocate noire qui rejoint le cabinet Cage and Fish, fraichement sortie de la fac de droit. Il se murmure que le personnage en question est la fille de Renée Raddick (Lisa Nicole Carson), l’ancienne colocataire d’Ally dans la série originale.

Flockhart aurait été approchée pour reprendre son rôle dans une certaine mesure, ainsi que pour produire la nouvelle série, bien qu’un accord n’ait pas encore été conclu. Quant au créateur de la série originale David E. Kelley, il aurait donné sa bénédiction à la suite mais ne prévoit pas d’être impliqué.

Ally McBeal est devenu un phénomène instantané de la pop culture lorsque le drame/comédie juridique décalé a été diffusé aux Etats-Unis pour la première fois sur Fox en 1997. Elle a remporté l’Emmy de la meilleure comédie et a fait de Flockhart une star. La série est également devenue connue pour avoir abordé des sujets comme le harcèlement sexuel, en particulier sur le lieu de travail, 20 ans avant #metoo.

En plus de Flockhart, le casting original comprenait Courtney Thorne-Smith, Greg Germann, Lisa Nicole Carson, Jane Krakowski, Peter MacNicol et Gil Bellows. Portia de Rossi et Lucy Liu ont rejoint la série durant la saison 2. Dans la saison 4, Robert Downey Jr. est venu à bord comme un intérêt amoureux majeur pour Flockhart. Une très jeune Hayden Panettiere alors âgée de 13 ans, était aussi présente dans la dernière saison.

En France, Ally McBeal a été diffusée à l’époque sur M6 et Téva. Précédemment sur Amazon Prime Video, la série n’est aujourd’hui disponible sur aucune plateforme. Avec ce revival en préparation pour ABC, on espère que Disney+ la mettra en ligne.

Notez que ABC n’a pas commenter l’information.

Source : Deadline / Crédit ©Fox