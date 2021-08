Doctor Who saison 14 : Le co-créateur de Sense8 comme nouveau showrunner ?

J. Michael Straczynski, le co-créateur de Sense8 et créateur de Babylon 5, est intéressé par le poste de nouveau showrunner de Doctor Who.

Est-ce que Doctor Who est sur le point d’avoir son premier showrunner non-britannique ? Le scénariste américain J. Michael Straczynski, connu pour les séries Babylon 5 et Sense8 ou encore le scénario du premier film Thor, serait actuellement en contact avec la BBC pour remplacer Chris Chibnall qui s’en ira à la fin de la saison 13.

Sur Twitter Straczynski dit que son agent a contacté la BBC pour lui faire part de son intérêt pour le poste de showrunner. Straczynski dit que tout un processus doit d’abord avoir lieu, mais après cela, qui sait ?

« Le contact avec la BBC a été établi », a tweeté Straczynski. « Ils suivent leur propre processus, qui a commencé avant mon tweet, et cela doit suivre son cours, mais si ceux-ci ne se déroulent pas comme il faut et qu’il y a une discussion à avoir, ils viendront vers moi. Très courtois, alors nous Je verrai où mène leur processus. »

Contact with the BBC has been made. They’re going through their own process, which began before my tweet, and that has to run its course, but if those don’t pan out and there’s a discussion to be had, they will reach out. Very courteous, so we’ll see where their process leads. https://t.co/CnxqGF59ny

— J. Michael Straczynski (@straczynski) August 18, 2021