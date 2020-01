Star Trek Picard : Pour Patrick Steward, le divertissement doit « éclairer les esprits »

Sir Patrick Steward, l’éternel Jean Luc Picard a rencontré le Cerveau en compagnie de Michelle Hurd pour une discussion autour de Star Trek Picard, marquant le retour du capitaine le plus aimé de la franchise à la télévision 20 ans après.

C’est l’une des plus vieille franchises de science-fiction à la télévision et au cinéma. Une franchise qui compte plus de 7 série, 13 films, qui a été décliné, en jeu, romans , comics ou bande dessinées, qui a inspiré et inspire bon nombre des grands noms de la pop-culture encore aujourd’hui : Star Trek.

Voici qu’Amazon Prime Video accueille sa nouvelle déclinaison de cette franchise sur sa plate-forme de streaming dès ce 24 janvier- et pas des moindres avec Star Trek Picard. Une nouvelle série Star Trek tenue par le célèbre capitaine du même nom dans Next Generation. L’un des visages les plus aimés de la pop culture : Sir Patrick Stewart.

A 79 ans, l’acteur reprend l’un de ses personnages iconiques pour le plus grand plaisir des fans de la franchise dans une série qui porte son nom. Une série qui lui est dédiée mais pas que !

A l’occasion de son passage à Paris pour le Comic Con 2019, le Cerveau a pu échanger avec celui qui incarne les grandes heures de Star Trek à la télévision dans les années 90, en compagnie de l’une des actrices qui lui donnera la réplique dans Star Trek Picard : Michelle Hurd.

Si jusqu’ici les thèmes et intrigues de cette suite de Star Trek Next Generation, au-delà d’une bande annonce assez cryptique effleurant certains enjeux de Star Trek Picard, on ne savait pas grande chose sur cette nouvelle expédition intergalactique du français le plus british de la science-fiction.

Back again

L’acteur légendaire nous a expliqué lors de cette rencontre les raisons de son retour dans la franchise plus de 20 ans, en endossant à nouveau le costume de Picard une fois de plus à la télévision, alors qu’il pensait qu’il ne rejouerait plus jamais ce personnage pourtant si adulé en pop-culture.

« Après le film Nemesis il devait y avoir un autre film avec Data, une idée brillante qui aurait impliqué tous les gens dans star trek. Nemesis n’a pas marché du tout… Du coup on en est resté là. » nous a expliqué Sir Patrick.

Il avoue : « Pour tout dire je n’avais pas l’intention de reprendre Picard jusqu’à ce que je rencontre Alex Kurtzman. Ce qui m’intéressait dans ce projet étaient les idées qu’il allaient véhiculer à travers ce nouveau Star Trek. C’est ce qui m’a attiré dans cette série. Le travail que nous avons fait ces six derniers mois est à l’image des grands idées de Star Trek. »

Des idées et valeurs humanistes qui seront au centre de cette nouvelle itération Star Trek à la télévision, avec des sujets traitant d’immigration, de réfugiés, mais aussi de racisme, dans la continuité de sujets de sociétés qui ont pu aborder dans les précédents Star Trek.

Humanisme trekkie

« Ca a toujours été une évidence pour moi à l’époque de Next Generation que l’on devait de manière aussi subtile et claire que possible aussi parler de notre monde, celui dans lequel on vit», nous raconte l’acteur iconique.

« On ne racontait pas que des aventures dans l’espace. C’était bien plus que ça. Gene (Roddenberry, créateur de Next Gen) ne voulait pas politiser la série à ses débuts. Il refusait de traiter de sujets politiques. Quand il est mort durant la saison 3 – qu’il repose en paix – Rick Burman avait une autre philosophie pour la série, ce qui nous ont permis de parler d’homosexualité, de la femme dans le milieu professionnel… etc. »

Stewart continue : « Dans Picard, on le fait bien plus, ce qui m’enchante beaucoup ! Car même si je pense que le but premier dans notre travail est de divertir, derrière le divertissement – ce qui me rend très heureux – on se doit d’éclairer un peu plus les esprits, parler ouvertement de choses qui se passent dans notre monde ».

Comme un reflet fantastique de sujets sociétaux, Star Trek Picard, qui se déroule pourtant trois siècles après le nôtre, semble mettre en lumière l’un des thème d’actualité les plus importants de ces dernières années : à savoir les réfugiés et migrants.

Transmission

Comme le souligne l’actrice Michelle Hurd , qui incarne Raffi, une ancienne collègue de l’Amiral Picard, qui le rejoindra dans cette nouvelle aventure : « Ce qui est vraiment beau dans Star trek c’est que l’on parle d’humanité. On parle d’immigration, des laissés pour comptes, ou des annihilés, de ségrégation… C’est exactement ce qui se passe dans notre monde. En tant qu’actrice, c’est sympa de se rendre compte que je joue un rôle dans la transmission d’un message profond d’inclusivité, de visibilité, d’écoute, pour qui se battre pour ces gens-là. Et j’aime ça. Je pense vraiment que c’est pour ça que Star Trek est devenu culte et qu’elle perdure après tout ce temps. ».

Stewart reprend : « Quand on pense à certains drames, comme celui des pauvres vietnamien dans un camion en Angleterre, cette histoire, on l’a plus ou moins raconté en saison 1… d’une horreur absolue qui arrive à certains réfugiés. C’est le thème principal de ces 10 épisodes. Comment aide-t-on des gens qui sont en danger, dans notre cas des millions. »

Inspiration astrale

Quant à l’impact qu’à eu le personnage de Picard dans le paysage télévisuel mais aussi dans l’inconscient collectif, l’acteur britannique a moultes anecdotes sur ce sujet. Des témoignages touchants de fans et spectateurs, inspiré par l’homme qu’ils ont vu dans l’Enterprise : « J’aurais beaucoup d’histoires à raconter depuis toutes ces années… vis-à-vis l’impact de Next Generation sur la vie des gens. La nature et personnalité de Picard a inspiré beaucoup. De certains qui sont devenus astronautes, inspirés parce qu’ils ont vu dans Star Trek, à d’autres qui m’ont avoué que la série leur a sauvé la vie. ».

Restaurer foi en l’humanité

L’acteur sourit à la pensée de ce qui nous raconte : « Mon anecdote préférée, parce que ça m’a beaucoup touché, c’est une lettre que j’ai reçu d’un officier de police de Las Vegas, qui me disait qu’il avait toujours aimé son métier, il était fier de son travail, mais qu’il y avait des jours où il rentrait chez lui complètement découragé parce qu’il vivait ce qu’il voyait… A quel point l’humanité pouvait être cruelle, à quel point certaines personnes peuvent être désespérées. Quand il se sentait comme ça, il se visionnait un épisode de Star Trek Next Generation, et cela restaure sa foi en l’humanité. »

Un beau témoignage du travail et héritage d’un personnage chéri par beaucoup de spectateurs multigénérationnels, qui ne manquera pas de toucher sûrement de nouveaux spectateurs dès ce vendredi 24 janvier sur Amazon Prime Video avec Star Trek Picard.

Crédit photos : PrimeVideo / Droits réservés