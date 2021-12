Grey’s Anatomy : Ellen Pompeo pense que la série devrait se terminer

Ellen Pompeo essaie de convaincre les gens que Grey’s Anatomy devrait prendre fin, mais la série rapporte encore des « milliards de dollars ».

Apparemment, Ellen Pompeo est prête à ranger sa blousse de chirurgienne réputée, mais les patrons d’ABC ne sont pas prêts à mettre fin à leur poule aux œufs d’or. En effet, l’actrice essaie de convaincre la chaine et les producteurs d’arrêter, mais c’est cause perdue.

« J’essaye de me concentrer pour convaincre tout le monde que cela devrait se terminer », a récemment déclaré la star et productrice exécutive du drame médical de longue date, à Insider. « J’ai l’impression d’être celle super naïve qui n’arrête pas de dire : « Mais quelle sera l’histoire, quelle histoire allons-nous raconter ? » Et tout le monde se dit : « Qui s’en soucie, Ellen ? Cela rapporte des milliards de dollars. »

Des « milliards de dollars », c’est un peu exagéré, mais le fait est que parmi les sept séries dramatiques diffusées sur ABC cet automne, et malgré sa forte baisse d’une année sur l’autre, Grey’s Anatomy se classe n°1 sur la cible des 18-49 ans. Le seul bémol est qu’elle se trouve derrière Station 19 en nombre de téléspectateurs.

La série a donc beau perdre de l’audience, elle reste encore rentable pour la chaine. Elle est aussi solide en replay et se classe deuxième en Live+7, toutes networks confondues, derrière 9-1-1 de Fox.

Cela fait quelques années qu’Ellen Pompeo laisse entendre que la fin est proche, mais ABC n’est pas pressée et souhaite continuer autant que possible, même si cela signifie une baisse dans la qualité de la série.

La saison en cours de Grey’s Anatomy est actuellement en pause et reviendra le 24 février sur ABC pour résoudre le cliffhanger.

Source : Insider / Crédit ©ABC