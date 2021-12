Grey’s Anatomy saison 18 : Des vies dans la balance dans le final de mi-saison (spoilers)

Un autre personnage est peut-être mort dans le final de mi-saison 18 de Grey’s Anatomy et on ne connaitra pas son sort avant l’année prochaine. Spoilers.

La saison 18 de Grey’s Anatomy part en pause avec un cliffhanger…littéralement. Les fans de cet univers médical savent que personne n’est à l’abri et peut mourir à n’importe quel moment. Station 19 a perdu un personnage il y a quelques semaines et c’est aussi peut-être le cas pour Grey’s Anatomy cette semaine.

***Attention Spoilers***

Winston (Anthony Hill) a trouvé un cœur pour Farouk, le fils de Megan, et pour une raison quelconque, toute l’équipe de médecins doit « garder un œil » sur l’organe. Teddy (Kim Raver), Owen et Hayes (Richard Flood) montent dans un véhicule en direction de Tacoma. Sur le chemin, Hayes prévient Teddy et Owen que Megan (Abigail Spencer) est gravement déprimée. Elle lui a dit que : « Si Farouk meurt, je pars avec lui. » Teddy pense que Megan s’en sortira une fois que Farouk aura son cœur. Hayes ne pense pas que ce sera si facile.

Sur le chemin du retour, alors qu’ils ont le cœur avec eux, le chauffeur fait un arrêt cardiaque au volent. La voiture fait une sortie de route et fait un tonneau puis se retrouve au bord d’une falaise, accrochée à un arbre qui menace de s’effondrer. La bonne nouvelle dans cet accident, c’est que le cœur est toujours viable mais il reste peu de temps.

Owen et Hayes décident que Teddy doit sauter hors de la voiture et amener le cœur à Grey Sloan par tous les moyens nécessaires. Elle a du mal à faire ses adieux à Owen, mais elle parvient à ramper hors de la seule fenêtre ouverte à l’arrière pour se mettre en sécurité en quelques secondes. Plus tard, Owen convainc Hayes de sortir aussi avant que la voiture ne tombe dans le fossé. Mais il ne le laisse pas partir avant d’avouer qu’il a aidé le vétéran Noah à mettre fin à ses jours et il a promis d’aider trois autres vétérans à faire de même. Si Owen ne survit pas à la chute, Hayes aura la responsabilité de tenir sa promesse auprès des vétérans mourants.

Owen pousse Hayes par la fenêtre, la voiture glisse et tombe dans le fossé. Nous voyons alors Winston attendre patiemment le cœur au bloc opératoire, alors que Teddy est sur le bord de la route et fait tout pour l’amener à temps. Owen va-t-il survivre ? Farouk aura-t-il son cœur ? Megan va-t-elle attenter à sa vie si son frère et son fils ne sont plus vivants ?

Dans le reste de l’épisode…

Pendant ce temps, Meredith (Ellen Pompeo) et le gang du Minnesota, à l’exception de Nick (Scott Speedman), ont infiltré les couloirs de Grey Sloan afin de pouvoir effectuer leur opération super secrète sur David Hamilton (Peter Gallagher). Malheureusement, Hamilton essaie duper Meredith, il prétend qu’il est juste nerveux, mais sa peau tachetée et ses expressions faciales douloureuses le trahissent totalement. Un scanner montre un intestin perforé. Effectuer cette opération de base fera manquer à l’équipe sa fenêtre officielle donnée par la FDA. La maladie de Parkinson devra être guérie un autre jour.

Dans une autre salle d’opération, lorsqu’il pratique la méthode Webber, , Schmidt (Jake Borelli) gère ce que certains appelleraient une opération de routine sur un podcasteur nommé Devon Gomez, font il est fan. Malheureusement, Devon commence à saigner lorsque Schmidt choisit de ne pas attendre un titulaire, comme l’enseigne la méthode, et commence la dissection par lui-même. Le sang jaillit de partout, et le pauvre patient meurt sur la table, entourée d’une marre de sang.

Tous les yeux sont rivés sur Schmidt qui est sous le choc de ce qui vient d’arriver. Tout d’abord, Helm (Jaicy Elliot) essaie de décrire judicieusement ce qui s’est passé mais est immédiatement arrêtée par Bailey. La cheffe demande à Schmidt d’annoncer l’heure de la mort, puis, tous les regards se tournent vers Webber. Sa méthode est-elle trop pour les quatrièmes années ? Clairement, elle sera remise en question après cette mort qui aurait pu être évitée.

Côté histoire de cœur, Link a décidé qu’il n’avait pas besoin d’être marié à Amelia et est prêt à faire tapis, peu importe à quoi cela ressemble. Il pratique même son discours « Je t’aime depuis toujours » sur Jo (Camilla Luddington), ce qui est une véritable torture pour elle puisque Jo commence à avoir de vrais sentiments amoureux pour Link. Mais Link n’a pas la chance de livrer son monologue d’amour à Amelia. Elle est trop occupée à embrasser le Dr Kai (E.R. Fightmaster). Link les surprend et est clairement dévasté par ce qu’il voit. Amelia est passé autre chose, il devrait peut-être faire de même et réaliser que Jo est peut-être celle qu’il lui faut maintenant.

Grey’s Anatomy revient le 24 février pour un crossover avec Station 19. Comme le montre la promo, les pompiers du « 19 » vont tenter de sauver Owen et vont sortir un corps sans vie du fossé. Est-ce le chauffeur ou est-ce Owen ? Teddy confronte Hayes et lui demande la vérité sur ce qui s’est passé dans la voiture.

Grey’s Anatomy saison 18 – Promo 18×09 Crossover Station 19