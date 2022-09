Chicago Fire saison 11 : Brett prend une décision et quelqu’un échappe à la mort (spoilers)

Retour sur le premier épisode de la saison 11 de Chicago Fire. Spoilers.

A la fin de la saison 10 de Chicago Fire, Brett et Casey semblaient vivre le grand amour même s’ils habitaient à des kilomètres l’un de l’autre et que la relation à distance est compliquée. Durant le mariage de Severide et Stella, le couple semblait pourtant solide, mais dans ce premier épisode de saison 11, alors que Casey est reparti à Portland, Brett ne supporte pas vraiment la situation.

Après une visite inattendue de son ex-fiancé aumônier Kyle (Teddy Sears) — qui a révélé qu’il était fiancé – l’ambulancière a pris une grande décision concernant son propre avenir amoureux. Elle appelle Casey et décide de mettre un terme à leur relation. « Nos étoiles ne se sont tout simplement pas alignées, c’est tout. Le timing n’était tout simplement pas le bon. Mais Matt, peut-être un jour… », a déclaré Brett lors d’un appel téléphonique à Casey.

A propos de la décision de Brett, la co-showrunner Andrea Newman explique à TVLine que cela « entre dans l’évolution du personnage. Nous l’avons vue bouleverser sa vie à deux reprises pour des hommes. Quand elle est venue [à la caserne 51], c’était à cause d’une rupture avec un gars, puis elle a déménagé avec l’aumônier hors de Chicago. Elle a donc pris de nombreuses décisions basées sur ces relations, et elle est devenue cette femme plus forte et plus indépendante, » confie Newman.

« Donc, peu importe à quel point elle aime Casey, et c’est indéniable, elle prend maintenant des décisions qui sont pour son propre avenir et pour sa vie avec cette cause paramédicale, qui lui est vraiment chère. Nous allons le tracer, et vous verrez cela grandir beaucoup, et vous l’entendrez en parler. C’est donc très amusant à voir. Elle est coriace maintenant. C’est une ambulancière très forte et indépendante. Quand elle est arrivée, elle avait beaucoup à grandir, et elle l’a fait. C’est une chose amusante à regarder. »

Brett est désormais célibataire, ce qui n’est pas le cas de Stella qui vient tout juste de se marier à Severide. A la fin de la saison précédente, les tourtereaux s’étaient retirés dans une cabane mais il avait été suivi par l’homme qui en avait après Severide. Il les attaque et alors qu’il a son arme pointée sur Stella, Kelly le plante avec un râteau alors que la police arrive juste au même moment. Stella est sauve mais Severide ne s’arrêtera pas tant que cet homme n’est pas hors de nuire.

Pendant ce temps, Gallo a appris que Hawkins avait été transféré par DC Hill au sud-est après avoir pris la responsabilité de la situation d’Emma pour protéger Violet. Même s’il est clairement amoureux d’elle, Gallo a transmis l’information à Violet, qui est allée retrouver Hawkins. Et maintenant qu’il travaille dans un autre district, le couple peut être ensemble en public.

Chicago Fire est de retour chaque mercredi sur NBC.

