Chicago Fire saison 10 : Bonheur et danger dans le final (Spoilers)

Retour sur le final de la saison 10 de Chicago Fire qui voit un peu de bonheur pour la caserne mais le danger continue de roder. Spoilers.

Les cloches (enfin les sirènes d’un bateau) ont enfin sonnées pour Kelly Serveride et Stella Kidd. En effet, le couple s’est enfin marié dans le final de la saison 10 de Chicago Fire, mais évidemment, ce ne fut pas sans difficultés. Avant de prononcer ses vœux, on demande à Severide de témoigner devant un grand jury contre Campbell, le gangster qui l’a attaqué dans l’épisode précédent. Lorsque le pompier se présente pour donner son témoignage, il aperçoit l’un des gars de Campbell avec un couteau.

Les deux se battent, et pendant la bagarre, Severide lui donne un coup de pied qui l’envoie valsé par la fenêtre. Son attaquant meurt sur le coup. Severide est visiblement ébranlé d’avoir ôté la vie à un homme, mais tout le monde le rassure sur le fait qu’il s’agissait de légitime défense. Après avoir attaqué un pompier devant témoins, Campbell a maintenant quitté la ville, disent les autorités à Severide. Tout semble alors pour le mieux, n’est-ce pas ? Pas si vite…

Le Jour J

En attendant, le grand jour approche pour Severide et Stella, avec de vieux amis, Casey et Brett, de retour en ville pour les noces. Casey n’arrive pas à croire que Severide va enfin sauter le pas, mais il a bien vu comment Severide a changé depuis que Stella est entrée dans sa vie et a fait de lui un homme meilleur. Severide dit à Casey que la caserne n’est plus la même depuis son départ – et qu’elle ne le sera jamais.

Lorsque le lieu du mariage du couple est soudainement indisponible, Casey sauve la mise en trouvant un bateau et un capitaine de navire qui peuvent marier le couple. Severide reçoit également une jolie surprise quelques instants avant le mariage : un appel vidéo de sa mère, qui prévoyait de le surprendre, mais son avion a été retardé. Alors qu’elle ne cautionnait pas ce mariage, elle réalise que son fils n’est pas comme les autres hommes Severide et qu’il est du genre à se marier.

Plus tôt dans l’épisode, dans une scène très touchante, Stella a demandé à Boden s’il pouvait l’accompagner vers l’autel parce qu’il est ce qu’elle a de plus proche d’un père. Evidemment, il accepte et est présent à ses côtés le moment venu. Le couple échange leurs vœux et ils sont enfin mariés et heureux. En contraste, nous avons Sylvie et Matt qui sont dans une sorte d’impasse. Il souhaite qu’elle reste avec lui à Portland pour toujours, mais comme elle l’a fait remarquer à Violet, il est là où il est censé être. Il est maintenant papa et se bat contre les incendies de forêt. Mais Brett est de retour à Chicago pour de bon ; c’est là où se trouve sa vie. Pour le moment, ils n’ont pas rompu, ils profitent de ce moment où ils sont ensemble, mais leur avenir est clairement incertain.

Bon débarras Emma

Ailleurs, la guerre contre Emma continue. Hawkins est au pied du mur à cause de son chantage. Il se tourne alors vers une supérieure et propose de prendre la responsabilité pour sauver le poste de Violet. Pendant ce temps, Violet dit à Emma qu’elle est dérangée si elle ne se rend pas compte que tous le monde au 51 s’en prendra à elle si elle prend la place de Violet.

Emma (qui est clairement une sociopathe) se souvient de quelque chose que son père militaire a dit à ce sujet : « peu importe si la personne à côté de vous vous aime ou non. Lorsque vous partez au combat, vous devenez une famille. » Cependant, pour que cela se produise, vous devez rester dans la bataille, ce qu’Emma ne fait absolument pas. Lors d’un appel de secours elle s’enfuit, abandonnant Violet et une femme blessée en plein accouchement alors que les flammes les entourent. Le reste de la caserne a enfin vu le vrai visage d’Emma ce qui permet à Hawkins d’arrêter de se prosterner devant ses menaces et ordonne à Emma de nettoyer son casier. Elle est virée.

Cette histoire était vraiment trop longue. Emma était insupportable sans aucune qualité de rédemption. On espère que c’est vraiment terminé et qu’elle ne reviendra pas parce que c’était pénible à suivre. La résolution n’était même pas satisfaisante, c’est juste Emma qui se tire une balle dans le pied et passe pour une lâche alors que la série a voulu nous faire croire qu’elle était une grande manipulatrice. On aurait au moins aimé voir Violet et Hawkins la détruire autrement. La non-action d’Hawkins pourrait même pousser Violet à réévaluer leur relation et elle pourrait bien se tourner vers Gallo.

A la toute fin, alors que Severide et Kidd pensent être tranquilles, une voiture se gare devant la cabane dans laquelle ils passent leur nuit de noces. Le danger continue de rôder devant la porte de Severide. Le coupe va-t-il s’en sortir vivant ? Réponse la saison prochaine.

Crédit ©NBC