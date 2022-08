Game of Thrones : George R.R. Martin voulait au moins 10 saisons

George R.R. Martin voulait au moins 10, voire 13 saisons, de Game of Thrones.

Alors que la nouvelle série House of the Dragon vient de démarrer, George R.R. Martin a exprimé sa frustration par rapport à la série originale Game of Thrones qui selon lui, a été coupée courte.

Après huit saisons, Game of Thrones s’est terminée de manière controversée avec de nombreux fans critiquant des derniers épisodes. L’une des plainte majeure était que la dernière saison était « précipitée » avec une conclusion soudaine. Martin semble être d’accord avec ce sentiment, estimant que Game of Thrones aurait dû être beaucoup plus longue pour terminer correctement la série.

Parlant de la série dans une interview avec le Wall Street Journal, Martin s’est confié à ce sujet. Il raconte comment il a essayé d’obtenir jusqu’à 13 saisons, insistant sur le fait qu’il fallait au moins dix saisons complètes, mais rien de tout cela ne dépendait de lui.

« Je disais qu’il fallait au moins 10 saisons et peut-être 12, 13. J’ai perdu là-dessus… Je n’ai eu aucune contribution aux saisons suivantes sauf, vous savez, à inventer le monde, l’histoire et tous les personnages. Je crois que j’ai plus d’influence maintenant [sur « House of the Dragon »] que sur la série originale. »

La première saison se compose de dix épisodes et on ne sait pas encore combien de temps durera la série, car cela dépendra de l’audience et de la réception critique. La saison 2 n’a pas encore été commandée pour le moment, mais nous pouvons supposer qu’il y aura d’autres saisons à venir si la saison 1 est un succès. Cela ira-t-il jusqu’à dix saisons ? Ce n’est pas clair, mais les showrunners de la série ont déjà une fin en tête.

