Lucifer : Saison 6 officiellement annoncée !

Netflix renouvelle officiellement la série Lucifer pour une saison 6.

La saison 5 ne sera pas la dernière. Au lendemain de l’annonce de la date de sortie de la saison 5 de Lucifer, on apprend que la série est finalement renouvelée pour une saison 6. Cette nouvelle n’est pas surprenante mais elle soulage puisqu’à l’origine, la saison 5 aurait dû être la dernière.

Depuis plusieurs mois, il se murmurait que Netflix désirait continuer avec la série mais le contrat de Tom Ellis freinait les négociations. Il y a peu, on a appris qu’il avait finalement resigné pour une potentielle saison 6 ce qui a enfin permis à Warner Bros et Netflix de renégocier pour une saison supplémentaire.

Cette fois-ci, la saison 6 sera bien la dernière, comme le confirme le compte Twitter de la série : « le diable nous a obligé à le faire. #lucifer reviendra pour une sixième et dernière saison. genre, DERNIERE, dernière. »

the devil made us do it. 😈 #lucifer will return for a sixth and final season. like, FINAL final. pic.twitter.com/o27z6ToMaV

— Lucifer (@LuciferNetflix) June 23, 2020