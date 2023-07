The Walking Dead : Trailer pour Daryl Dixon, spin-offs renouvelées et teaser Rick & Michonne

Alors que The Walking Dead Daryl Dixon révèle son trailer au Comic Con, la série et sa sœur Dead City sont déjà renouvelées tandis que Rick et Michonne se dévoile en teaser et change de titre.

Les stars ne sont peut-être pas présentes au Comic Con mais cela n’empêche pas d’annoncer quelques nouvelles et de dévoiler des trailers et autres teasers. Et du côté de The Walking Dead Universe, ce n’est pas les infos qui ont manqué.

Tout d’abord, il a été révélé que les séries spin-offs Dead City et Daryl Dixon ont été renouvelées pour une deuxième saison chacune. En effet, alors que la première est encore en cours de diffusion (final ce week-end) et que la seconde arrive en septembre, les héritières de TWD s’assurent de continuer l’an prochain.

Depuis plusieurs semaines, AMC titille les fans de Daryl Dixon à travers des teasers et des photos. Hier soir, ils ont enfin dévoilé un vrai trailer qui donne un meilleur aperçu de la série et de la mission de Daryl alors qu’il débarque en France, sur la côte Marseillaise.

« Comment êtes-vous arrivé en France ? » demande une religieuse nommée Isabelle (jouée par Clémence Poésy) dans la bande-annonce, ce à quoi Daryl répond : « Un tas de mauvaises décisions. » Cette réponse est suivie d’un montage du héros frappant diverses personnes au visage, accompagné d’une grosse explosion.

Isabelle lui dit ensuite qu’il est le « messager » et a pour mission de livrer le jeune Laurent (Louis Puech Scigliuzzi) pour « diriger le renouveau de l’humanité ». Transporter un enfant/ado qui est la clé pour sauver l’humanité à travers un monde post-apocalyptique rempli de créatures dangereuses ? Familier, non ? Cela a clairement des airs de The Last of Us, on attend de voir comment la série diffère.

The Walking Dead Daryl Dixon – Trailer

Pour finir, Rick & Michonne ont aussi eu droit à une mise à jour. La série avec les retours d’Andrew Lincoln et Danai Gurira ne se nommera pas The Walking Dead Rick and Michonne ou encore Summit (son titre de travail), ce sera The Walking Dead The Ones Who Live. Cette révélation a été faite alors qu’un teaser a été montré au Comic Con. Il n’y a toujours pas de date précise, mais la série est confirmée pour une diffusion en 2024.

L’expression « ceux qui (sur)vivent » a joué un rôle énorme dans les derniers instants du final de la série The Walking Dead. Après que Daryl soit littéralement parti au coucher du soleil, une séquence finale a montré à la fois Rick et Michonne dans des endroits séparés écrivant dans le même journal. La dernière phrase de Michonne à Judith – « Nous sommes ceux qui survivent » – a ensuite été répétée par plusieurs personnages tout au long de la série.

The Walking Dead The Ones Who Live -teaser