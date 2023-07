The Walking Dead Daryl Dixon : La série a filmé au Louvre et dans les Catacombes

Norman Reedus révèle que la série The Walking Dead Daryl Dixon a filmé au Louvre et dans les Catacombes. Nouvelles infos et images.

Avant la grève des acteurs, Norman Reedus s’est confié sur sa nouvelle aventure en solo dans le monde de The Walking Dead, loin des Etats-Unis. En effet, la série centrée sur Daryl Dixon verra le survivant de ce côté de l’Atlantique, en France. Les premiers teasers l’ont vu s’échouer sur une plage de Marseille, mais aussi l’ont vu vagabonder dans les montagnes de France et sur des ponts à travers nos campagnes.

« Le premier épisode donne le ton de là où nous sommes », a déclaré Reedus à EW dans une interview réalisée avant la grève actuelle de SAG-AFTRA. « Ces teasers de moi à la campagne – c’est une grande partie du premier épisode. Donc, ce premier épisode est beaucoup de « Où suis-je, bordel ? » Et « Wow, regardez où je me trouve. » Et aussi, « Daryl est là ? » Mais il ne sait même pas où il est et comment ça marche. »

Mais, tous ces magnifiques clichés de la campagne française ont cédé la place à quelque chose de complètement nouveau dans le teaser le plus récent (à voir ci-dessous) – Paris. On y découvre le protagoniste descendre le long de la Seine en admirant la vue d’une tour Eiffel délabrée. Et l’acteur révèle que ce sera loin d’être le seul monument parisien que nous verrons dans la série lors de ses débuts en septembre.

« Nous voyons finalement cette même portée à Paris », explique Reedus. « Vous voyez cette portée dans certains endroits où les gens ne peuvent généralement pas filmer. » En ce qui concerne certains des lieux de tournage que les fans peuvent s’attendre à voir dans la série, Reedus révèle que « Nous sommes dans les Catacombes, nous sommes au Louvre, nous sommes partout. Donc, cette campagne française s’étend et la toile de fond se transforme en différentes toiles de fond d’une ampleur insensée. »

Daryl ne traversera pas la France tout seul, comme on peut le voir sur les images, il aura de la compagnie. Laurent, joué par Louis Puech Scigliuzzi, est décrit comme « Un garçon de 11 ans né juste au moment où les affamés [terme pour décrire les zombies] sont apparus, il a grandi dans une abbaye protégée par des religieuses, à l’abri de la violence du monde extérieur. Il semble perspicace et plus sage que son âge. »

Clémence Poesy est aussi présente dans la série et incarne Isabelle, « une religieuse intelligente et entêtée, capable de se protéger et de protéger les gens qu’elle aime, Isabelle s’est enfuie à la campagne quand les affamés sont arrivés. »



Reedus ne sera pas présent durant le panel du San Diego Comic Con à cause de la grève, mais AMC organise une Watch Party ce vendredi et un trailer devrait être dévoilé. Les chanceux sur place auront même droit à la projection de la première moitié du premier épisode.

The Walking Dead Daryl Dixon démarre le 10 septembre prochain.

The Walking Dead Daryl Dixon – teasers

Source : EW / Crédit ©AMC/Emmanuel Guimier