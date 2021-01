Game of Thrones : HBO voudrait plus de spin-offs dont Dunk and Egg

HBO voudrait encore plus de séries spin-offs Game of Thrones dont une basée sur le livre Dunk and Egg de George R.R. Martin.

Apparemment, HBO voudrait commander plus de séries préquelles Game of Thrones. En plus de la prochaine série House of the Dragon, la chaine espère donner le feu vert à d’autres séries se déroulant dans le monde de Westeros créé par l’auteur George R.R. Martin.

Selon Variety, un des projets envisagés est basé sur le livre Dunk and Egg et il serait même en début de développement. Les histoires de Dunk and Egg suivent les aventures de Ser Duncan le Grand et d’un jeune Aegon V Targaryen et se déroulent 90 ans avant les événements de Game of Thrones.

HBO aurait rencontré plusieurs scénaristes de premier plan présentant d’autres idées basées sur les œuvres de Martin. Parmi les idées envisagées, il y a une série préquelle basée sur Robert’s Rebellion – la guerre pour le trône de fer qui a bouleversé Westeros quelques décennies avant les événements de GoT.

L’un des scénaristes est un nom familier téléspectateurs de HBO. Il s’agit de Bruno Heller (Gotham, Mantalist), qui a créé le drame historique acclamé Rome, une série considérée comme un précurseur éphémère de Game of Thrones. Cela dit, aucun scénariste n’est encore officiellement attaché à un projet.

HBO souhaite vraiment explorer encore plus le monde de Westeros mais pour le moment, en dehors de House of Dragon, tous les projets envisagés sont encore au tout début de leur développement. Rien d’autre n’a reçu le feu vert.

Source : Variety / Crédit ©HBO