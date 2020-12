House of the Dragon : Matt Smith et olivia Cooke dans la préquelle à Game of Thrones

HBO a révélé les visage de sa série préquelle à Game of Thrones dédiée à la destinée Targaryan et inspirée de son roman House of the dragon.

Il aura fallu attendre un bon moment avant enfin d’avoir des nouvelles sur l’avancée de l’autre spin-off de Game of Thrones, la fameuse préquelle consacrée à l’ère Targaryan, bien avant l’histoire que nous connaissons tous.

On apprend aujourd’hui le casting étendu de la série, avec des visages que beaucoup reconnaitront, ainsi que ceux qui composeront l’équipe de réalisation de la série.

Matt Smith, Olivia Cooke et Emma D’Arcy, seront donc les héros de House of the Dragon, qui visiblement n’offrira peut-être pas un casting aussi étendue que Game of Thrones. Avec cette annonce, un descriptif des personnages a aussi été révélé, à découvrir ci-dessous.

House of the Dragon : les personnages

Olivia Cooke (Ready Player One, Bates Motel) sera Alicent Hightower : Fille de Otto Hightower, Main du Roi, et l’une des plus belles fille des 7 Royaumes. Elle a été elevé au Donjon Rouge, aux côtés du roi et des son cercle. Elle est à la fois pleine de grâce mais aussi une politicienne perspicace.

Matt Smith (The Crown, Doctor Who) sera le Prince Daemon Targaryen : Jeune frère du Roi Viserys, héritier du trône. Un grand Guerrier qui chevauche le dragon. Dameon possède le sang du dragon (à l’image de Daenerys). Mais il se dit qu’à chaque fois qu’un Targaryan nait, les dieux lancent la pièce en l’air… ( « et le monde retient son souffle en se demandant sur quel côté elle va bien pouvoir tomber » comme le disait Barristan Selmy dans Game of Thrones, pour ceux qui ont déjà oublié certains détails de GoT/ NdC).

Emma D’Arcy (Truth Seekers) incarnera la Princesse Rhaenyra Targaryen : Première née du roi Viserys Targaryan, elle est du pur sang de Valyria, et chevauche elle aussi le dragon. Beaucoup dissent que Rhaenyra est née avec tout ce qu’il faut, sauf qu’elle n’est pas née du bon sexe. D’après EW, Rhaenera sera une véritable riockstar dans la série, sorte de rebelle libre qui s’assume

On savait déjà que Paddy Considine (Peaky Blinders) incarnerait le roi Viserys I Targaryen dans cette préquelle de Game of Thrones depuis quelques mois.

A la réalisation de House of the Dragon, Miguel Sapochnik, réalisateur de plusieurs épisodes phares de Game of Thrones, dans sa fonction habituelle, mais il sera aussi showrunner de la série avec Ryan Condel (Colony).

House of the Dragon accueille aussi de nouveaux yeux derrière la caméra qui n’ont jamais officié sur la franchise, comme Clare Kilner (EastEnders), Geeta Patel (The Witcher), et Greg Yaitanes (House). Des concepts arts on été révélés il y a quelques jours des dragons, qui seront à l’image de ceux que nous connaissons déjà.

La première saison de House of the Dragon sera composée de 10 épisodes, à l’image de Game of Thrones avant ses deux dernières saisons. Le tournage devrait se faire en 2021 en Grande Bretagne, et devrait arriver sur les écrans de HBO ( et donc d’OCS en France) en 2022.

Crédit photos : ©Droits réservés / Source : EW