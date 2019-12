The Witcher : Le guide complet pour tout comprendre avant de voir la série

Que l’on soit fan de the Witcher en jeu vidéo, roman ou complètement vierge, le Cerveau vous propose un guide pour mieux comprendre la série The Witcher, disponible sur Netflix dès le 20 décembre 2019

The Witcher est l’une des séries les plus attendues de l’année. Une série inspirée d’une univers littéraire et vidéo ludique qui possède déjà un fandom bien rempli, et un univers étendu. A l’heure où la fantasy a le vent en poupe, l’univers de Géralt arrive à point nommé sur Netflix, ce 20 décembre 2019. Un univers qui pourrait bien être un successeur à Game of Thrones selon certains…

Un univers assez complexe quand on ne connait pas les jeux vidéos ainsi que les romans The Witcher. Si vous avez l’intention de vous lancer dans un monde de fantasy complexe et particulier, féru du genre ou non, voici le guide à lire avant, qui vous aidera à mieux comprendre l’univers et les personnages de The Witcher, surtout quand on n’y connait rien du tout !

Gameplay et romans

The Witcher est une trilogie de jeux vidéos The Witcher, The Witcher 2: Assassins of Kings, and The Witcher 3: The Wild Hunt. Un RPG culted’origine polonaise développé par les CD Projekt Red. Un jeu de rôle acclamé et joué par des millions de gamers dans le monde, désormais référence dans son industrie et le RPG.

Basé sur l’univers médiéval-fantastique d’Andrzej Sapkowski, le romancier polonais à l’origine de cet univers qui s’inspire des mythes historiques de son pays pour les transposer dans un univers imaginaire singulier, le jeu permet d’incarner Gerald de Riv (ou Rivia), un « Sorceleur » ( Witcher en anglais), membre d’une sorte de guilde de chasseurs de monstres qui ont subi des mutations génétique afin d’être plus efficaces dans leur quête et destructions de créatures dangereuses. Brutal, galvanisant, immersif, le succès ne s’est pas fait attendre pour la licence vidéo-ludique, pour un must-have chez les gamers notamment amateurs de RPG, écoulé à plus de 40 millions d’exemplaires.

Le jeu se base contrairement à d’autres RPG comme Skyrim, sur une succession de quêtes et non un monde ouvert. Des quêtes en milieu urbain ou naturels, qui vont débloquer des chapitres au fur et à mesure que l’on avance dans cette dernière.

The Witcher : tout un univers

Le Continent

Comme tout monde de fantasy, celui de The Witcher a un nom, à l’image de La célèbre Terre du Milieu ou d’un certain Westeros. Ce monde est le Continent (amis du brainstorm et de la recherche, vous êtes ravis n’est-ce pas ? Très dépaysant comme nom ! ).

Les premiers habitants du Continent étaient les Gnomes, puis les Nains suivis par les Elfes. Ces derniers ont contribué à créer un semblant de paix entre les races de ce continent, tout en respectant la nature dans laquelle ces derniers vivaient. Ce temps de paix a permis la construction de villes et autres cités pour chaque communauté connues et nommées dans la saga comme les Races Anciennes.

Mais tout le Continent va être changé par un cataclysme : La conjonction des sphères. Un bouleversement qui va se dérouler 1500 ans avant les évènements de The Witcher, la série.

La conjonction des sphère à laisser des brèches de se former dans la réalité de ce monde avec d’autres permettant à des monstres de s’immiscer dans le Continent. Des monstres qui vont bien évidemment attaquer et décimer ces races anciennes.

Le chaos de l’humanité

Dans la mythologie The Witcher, les humains ont émergé à la suite de ces évènements, moins de 5 siècles précédent ce que l’on voit sur Netflix. Bien qu’ils aient tenté de vivre en harmonie avec les races existantes, notamment les elfes qui les ont formés à la magie et permis les premiers Mages.

Ces derniers vont bien évidemment très vite commencer à semer le chaos et la destruction comme tout bon humain, dans le but de dominer les autres. Des séries de guerres contre les Gnomes, Nains et Elfes vont se succéder, des guerres brutales et destructrices, permettant aux humains de devenir in-fine la race dominante sur le Continent.

Vivre ensemble (ou pas)

Même si les autres races vont tenter de s’intégrer pour survivre dans ce monde, ils ne possèdent plus de réelle organisation et ne vivent qu’en diverses petites enclaves dans un monde dominé par l’homme. Certains nains et gnomes vivent parmi eux, majoritairement à leur service et toujours victime de discrimination de la part des humains.

Quant aux humains, deux blocs de pouvoirs ont émergé dans cette communauté : les royaumes du Nord, un conglomérat de nations dirigés par Cintra. Au Sud on retrouvera l’empire Niflgaardian. Ces deux nations se combattent assez régulièrement, ce que l’on verra d’ailleurs dans la série The Witcher.

Principaux lieux du Continent

Cintra : La capitale en quelque sorte des royaumes du Nords, qui subira une invasion au début de la série de l’armée Nilfgarrds et lancé les évènements que nous allons suivre dans cette nouvelle itération de The Witcher.

Rivia : Un petit royaume du Nord. Cette ville a inspiré Géralt pour son nom, puisqu’il se nomme Géralt de Riv(ia). Bien qu’il ne soit pas originaire de ce lieu, il a choisi ce nom pour essayer de s’assimiler plus facilement et moins générer de méfiance chez les humains.

Nilfgaard : Une sorte de capitale des nations du Sud, qui est un Empire dirigé par un Emhyr var Emreis. Les Nilfgaardiens sont un peu les grands méchants de l’intrigue, bien que l’on comprenne au fil du temps que les choses ne sont pas aussi simple dans le meilleur des Continent.

Skellige : Un royaume indépendant sur une île aux côtes du Royaume du Nord ( un peu comme l’Irlande et le Royaume Uni). Même si ce royaume est indépendant il reste un grand allié de Cintra.

Les personnages principaux

Bien que la série ainsi que l’univers de l’auteur d’Andrzej Sapkowski – comme tout univers de fantasy – regorge de personnages, voici ceux qui sont les plus importants, à commencer par le héros éponyme de la série : le Sorceleur aka The Witcher.

Géralt de Riv

Géralt est un Sorceleur chasseur de monstres détestés par le monde qu’il protège pourtant. Il est le héros de la série, ainsi que des jeux vidéo et passe son temps à accomplir les quêtes offertes par certains, histoire de se protéger des monstres qui pullulent sur le Continent (et aussi se faire du pognon quand même…) .

Dans les jeux, qui ont permis au personnage de devenir mythique, avec des évènements qui se déroulent après l’histoire en 7 tomes imaginée par l’auteur – qui sont le pillier originel de la série Netflix – Géralt est désormais amnésique et de retour à Kaer Morhen, la forteresse ancestrale des Sorceleurs dans laquelle on manipule les gênes et autres mutations pour les rendre encore plus performants. Dans la série de Netflix, on est loin du jeu et bien plus proche de la mythologie que l’on découvrira dans les romans mais aussi dans la série au fil des quêtes.

Ciri ou Cirilla Fiona Elen Riannon

Princesse héritière du trône de Cintra, la jeune fille a son destin lié à celui de Géralt après avoir fuit la destruction de son royaume. Le héros finira par l’adopter au fil de l’intrigue. Tout comme Géralt elle est l’une des héroïnes principales de la saga littéraire Witcher, mais aussi du troisième opus vidéo-ludique.

Elle est héritière du trône mais aussi des pouvoirs magiques de sa famille, transmis à travers le sang. Elle est capable de choses incroyables et c’est pour cela qu’elle est en fuite et traquée par ses ennemis les Nilfgaardiens.

Yennefer

Une puissante magicienne qui deviendra l’intérêt amoureux de Geralt dans la mythologie The Witcher. A l’origine bossue, on la découvrira très vite dans la série lors de son initiation à la magie avant qu’elle ne devienne une grande magicienne.

Yennefer vient d’une famille dysfonctionnelle : son père la martyrisa sans que sa mère n’arrive à l’en empêcher notamment à cause de ses difformités. Ce rejet et ces actes de brutalité étaient nourris par le fait que son père rejetait la faute sur sa mère parce que cette dernière avait eu des magiciennes elfes dans sa famille. Il pensait que sa fille était le résultat d’une malédiction. Dans un monde où la différence n’est pas acceptée, Yennefer a vécu un début d’existence difficile avant de devenir une grande magicienne, puisqu’elle a voulu en finir avec ses jours en s’ouvrant les veines après avoir été vendue par son père à une Magicienne.

Dandelion

Poéte, barde, Dandy (humouriste raté) dans la série, il est le compagnon de fortune de Géralt assez souvent lors de ses aventures. C’est un peu d’ailleurs plus ou moins à cause de lui que Géralt se retrouve empêtré dans des problèmes et situations compliquées.

Triss

Une autre magicienne amoureuse de Géralt. Présente dans toute la licence, elle aidera Géralt avec Ciri.

Zoltan

Il fait partie d’une confrérie de Nain qui vont suivre Géralt dans ses aventures pendant un temps. Zoltan Chivay de son nom complet est un vétéran de la seconde guerre Nilfgaard-Nordique.

