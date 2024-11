Alien Earth : La bête se crashe sur Disney+ en 2025 (teaser)

Disney+ lève le voile sur sa prochaine série mêlant horreur et science-fiction inspirée de la franchise culte Alien, Alien: Earth

Disney+ frappe fort en dévoilant aujourd’hui le visuel et le teaser de sa nouvelle production originale puisée dans le tiroir à franchises de ses studios : Alien: Earth.

Créée par Noah Hawley, cette série d’horreur et de science-fiction s’inscrit dans l’univers culte d’Alien, tout en proposant une approche inédite autour du mythe de la créature et le lore qui va avec.

Le point de départ ? Un mystérieux vaisseau spatial qui s’écrase sur Terre. Une jeune femme, accompagnée d’un groupe de soldats, découvre rapidement que ce crash cache bien plus qu’il n’y paraît. Leur exploration des débris les conduit face à une menace extraterrestre redoutable, incarnée par des formes de vie prédatrices et terrifiantes.

Mais l’intrigue ne s’arrête pas à une simple lutte pour la survie. Les décisions prises par l’équipe face à cette découverte pourraient bien bouleverser l’avenir de la planète entière. Cette combinaison entre tension psychologique, science-fiction et horreur promet une expérience intense pour les spectateurs.

Attendue pour 2025 en exclusivité sur Disney+, Alien: Earth réunit à son casting Sydney Chandler, Alex Lawther, Timothy Olyphant, Essie Davis, Babou Ceesay.

La série marque le retour de Noah Hawley, connu pour ses créations visuellement audacieuses et narratives, comme Fargo ou Legion, dans un univers complexe et riche. Avec son teaser intrigant dans lequel on ne voit que la mythique créature, Alien: Earth semble prête à ravir les fans de la saga tout en attirant une nouvelle génération de spectateurs.

Rendez-vous en 2025 pour découvrir si la Terre, et les fans de la saga Alien, survivront à cette nouvelle menace.

Alien : Earth – teaser Disney+

crédit photo : ©Disney