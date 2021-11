Star Wars Ahsoka : La série aurait trouvé sa Sabine Wren

Natasha Liu Bordizzo aurait rejoint la série Star Wars: Ahsoka en tant que guerrière mandalorienne Sabine Wren.

La série Star Wars Ahsoka aurait trouvé sa Sabine Wren. Selon Deadline, l’actrice Natasha Liu Bordizzo (The Society) aurait été castée dans le rôle de la guerrière dans la série spin-off de The Mandalorian. Wren a été introduite pour la première fois dans la série animée Star Wars: Rebels et était doublée dans la version originale par par Tiya Sircar, alias Vicky de The Good Place.

Pour le moment, ni Disney, ni Lucasfilm n’ont communiqué sur cette information, elle n’est donc pas confirmée.

Dans la tradition de Star Wars, le personnage préféré des fans est décrit comme une combattante douée possédant des connaissances approfondies dans le maniement des armes et des explosifs. Elle a abandonné l’Académie impériale lorsqu’elle a réalisé qu’elle aidait l’Empire à opprimer son peuple, puis a travaillé comme chasseuse de primes aux côtés de Ketsu Onyo. Elle est également membre du Ghost Crew, et son impressionnant travail de graffiti a inspiré le symbole de l’Alliance rebelle.

Rosario Dawson reprendra son rôle d’Ahsoka qu’elle tenait en live-action dans The Mandalorian. Il est aussi dit que Hayden Christensen reprendrait son rôle de Maitre Jedi Anakin Skywalker dans des flashbacks, mais rien n’a été confirmé.

Dave Filoni (Star Wars : Rebels, Star Wars : Clone Wars, The Mandalorian) est à l’écriture et Jon Favreau en sera le producteur exécutif.

Selon une rumeur, le tournage de la série devrait commencer au printemps 2022 pour une diffusion possible en 2023 sur Disney+.

