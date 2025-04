Harry Potter : le casting de Dumbledore, McGonagall, Rogue et Hagrid révélés

L’adaptation en série Harry Potter de HBO Max dévoile une partie de son casting principal

La future série Harry Potter en préparation chez HBO Max vient de dévoiler une partie de son casting officiel, avec plusieurs grands noms du cinéma et de la télévision.

Cette adaptation très attendue des romans cultes de J.K. Rowling promet une relecture fidèle et ambitieuse de l’univers magique qui a conquis les lecteurs et fans de la licence au cinéma.

Parmi les annonces phares, John Lithgow, acteur primé à de multiples reprises, incarnera Albus Dumbledore, le légendaire directeur de Poudlard.

À ses côtés, le casting principal se compose de Janet McTeer dans le rôle de Minerva McGonagall, Paapa Essiedu dans le rôle de Severus Rogue, et Nick Frost dans le rôle de Rubeus Hagrid.

Ces quatre acteurs tiendront des rôles réguliers tout au long de la série. D’autres personnages emblématiques feront également leur apparition : Luke Thallon prêtera ses traits à Quirinus Quirrell, tandis que Paul Whitehouse, cinq fois lauréat des BAFTA, jouera le gardien Argus Filch. Ils seront présents en tant qu’invités ou récurrents.

Une adaptation fidèle et ambitieuse

La série Harry Potter de HBO est écrite et produite par Francesca Gardiner, avec Mark Mylod à la réalisation de plusieurs épisodes. J.K. Rowling participe également au projet en tant que productrice exécutive, aux côtés de Neil Blair, Ruth Kenley-Letts (Brontë Film and TV) et David Heyman (Heyday Films).

Chaque saison de la série explorera en profondeur les aventures du jeune sorcier, dans une narration fidèle aux livres, avec une nouvelle approche visuelle et un ton plus mature.

Diffusion exclusive sur Max

La série sera diffusée en exclusivité sur Max, la plateforme de streaming de Warner Bros. Discovery, dans tous les territoires où elle est disponible, y compris dans les prochains marchés comme le Royaume-Uni, la Turquie, l’Allemagne et l’Italie.

Crédit photos : droits reservés

Les films originaux Harry Potter resteront disponibles sur la plateforme et continueront d’occuper une place centrale dans la franchise.