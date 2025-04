The White Lotus : Une saison 4 sur la Côte d’Azur après la Thaïlande ?

Mike White, le créateur de The White Lotus, tease le lieu possible pour la saison 4.

Après trois premières saisons de The White Lotus, qui se sont toutes déroulées dans des complexes hôteliers de luxe au bord de la plage, il est possible que les choses soient différentes en saison 4.

Alors que la saison 3 de The White Lotus qui se déroulait en Thaïlande vient de se terminer, le créateur Mike White a laissé entendre que le lieu de la saison 4 n’aurait peut-être pas tout à fait la même vague.

La saison 1 se déroulait à Hawaï, la saison 2 se déroulait en Italie et la saison 3 se déroulait évidemment en Thaïlande.

« Pour la quatrième saison, je veux m’éloigner un peu des vagues déferlantes sur la roche, mais il y a toujours plus de place pour plus de meurtres dans les hôtels White Lotus », a-t-il déclaré à la fin de la saison 3.

La série a été renouvelée pour une quatrième saison plus tôt cette année et selon Deadline, il est possible que la série revienne en Europe et filme dans un Four Seasons du vieux continent. Une source a ajouté que « tout est sur la table pour la saison prochaine » mais qu’aucune décision n’a été prise.

White n’a pas donné plus de détails, mais son teasing suggère que ce ne sera peut-être pas dans l’un des hôtels auxquels nous nous attendions. Apparemment, selon certains acteurs de la série, Mike White déteste le froid, alors ne vous attendez pas non plus à une version ski.

« Nous allons faire du repérage dans certains lieux dans les prochaines semaines, donc nous le saurons bientôt », a déclaré Francesca Orsi, responsable des séries dramatiques de HBO, à Deadline en février. « Je ne peux pas vraiment dire où nous allons atterrir, mais il y a de fortes chances que ce soit quelque part en Europe. »

Selon des sources, le voyage de reconnaissance a été repoussé à l’été car White avait besoin d’un peu de répit après la saison 3.

La production de The White Lotus travaille avec la chaîne Four Seasons dont les hôtels font également office de complexes hôteliers White Lotus. Il existe de nombreux sites européens parmi lesquels choisir, dont un assez célèbre sur la Côte d’Azur.

Alors la prochaine saison atterrira-t-elle en France ? Il faudra patienter un peu pour le savoir.

Source : Deadline / Crédit ©HBO