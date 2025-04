The Handmaid’s Tale saison 6 : Réunion émouvante et qui a failli mourir dans le premiere ? (spoilers)

Un personnage majeur a failli mourir dans le premier épisode de la saison finale de The Handmaid’s Tale. Spoilers.

The Handmaid’s Tale est de retour pour sa sixième et dernière saison. Les événements reprennent exactement là où la saison 5 s’est arrêtée avec June (Elisabeth Moss) et Serena (Yvonne Strahovski) dans un train avec leurs bébés et d’autres demandeurs d’asile.

Malgré leur passif compliqué les deux femmes s’entraident, mais les choses prennent une tournure presque mortelle lorsque les gens dans le train réalisent qui est vraiment Serena et veulent lui faire payer. June est obligée de pousser Serena et son bébé hors du wagon en mouvement, dans les bois inconnus, pour les sauver.

June et sa fille, Nichole, restent dans le train et finissent par se rendre en Alaska où June (et les téléspectateurs) sont bouleversés par des retrouvailles émouvantes entre June et sa mère perdue depuis longtemps, Holly (Cherry Jones).

Serena Joy a failli y passer

Dans une interview avec EW, le créateur Bruce Miller a révélé que Serena Joy a failli mourir dans ce train. « J’avais l’impression que les gens dans ce train détestaient Serena. S’ils découvrent que c’est Serena, elle est morte ou tout le monde dans le train veut sa mort et elle ne le sait pas, » dit-il.

« Et vous n’y pensez même pas quand vous la voyez dans le train, mais ensuite vous vous dites, oh mon Dieu, la moitié des gens dans ce train sont là parce qu’elle leur a fait quelque chose. Ils savent donc parfaitement que Mme Hitler est dans le train et que s’ils le découvrent, elle est dans la panade. Et j’aime à quel point elle est aveugle. »

Il continue : « Je pense que la chose naturelle qui arriverait serait qu’ils la tuent, mais elle a le bébé, et nous vivons dans un monde où l’infertilité est très élevée. J’avais donc l’impression que cela les ferait vraiment hésiter. Et est-ce que cela suffirait à June pour aider Serena ? Je veux dire, je pense qu’elle a l’impression que Serena a en quelque sorte mérité ça, donc je ne sais pas.

Et Serena ne fermera certainement pas sa bouche et ne laissera pas la nature suivre son cours et se taire, ce qui est le meilleur, elle se défend jusqu’au bout, car elle ne peut pas s’en empêcher. Elle est tellement sûre d’avoir raison. Mais je pense que j’ai réfléchi à ce qui se passerait réellement, et j’ai bien sûr envisagé de jeter Serena et son pauvre bébé hors du train. Je pensais que c’était peut-être ce qui se passerait. Nous en avons en quelque sorte parlé, et pour de nombreuses raisons, j’avais l’impression que si June devait être impliquée dans tout cela, elle ferait tout ce qu’elle pouvait pour garder Serena, et en particulier le bébé, en vie, et voulez-vous qu’elle échoue du point de vue de June ? Et cela n’avait pas beaucoup de sens de commencer la saison avec un si gros échec et une si grosse perte, mais c’est toujours agréable de surprendre le public. »

Holly est vivante

Concernant le retour de Holly, Miller a expliqué comment et pourquoi elle était encore vivante alors qu’on la pensait décédée : « Nous avons eu des discussions avec de nombreuses personnes de l’ONU et du HCR au sujet des situations de réfugiés. Et l’une des choses qu’ils ont mentionnées, c’est que les médecins sont très demandés, et si elle était médecin, les chances qu’ils se débarrassent d’elle sont faibles parce qu’ils ont besoin de cette personne pour prendre soin des autres. »

Il ajoute : « Et elle était médecin pour les femmes [avant Gilead]. Même au début, je pensais qu’elle était probablement en vie à moins qu’elle n’aille dans une colonie où il y a des radiations ou quelque chose du genre. Mais la plupart des colonies sont des colonies agricoles. Donc, j’ai toujours pensé, au fond de moi, que June avait conclu hâtivement [que sa mère était morte]. »

« Je pense que c’est en quelque sorte souligné dans le pilote que, oh, [aller dans les colonies] ne veut pas dire ce que vous pensez que cela signifie. Ils pensent que cela signifie la mort, mais ce n’est pas le cas. »

Cette réunion entre June et sa mère Holly était vraiment très émouvante mais il n’a pas fallu beaucoup de temps avant que June ne reparte pour tenter de sauver Moira (Samira Wiley) et Luke (O-T Fagbenle) qui étaient coincés dans le No Man’s Land. Nick se présente pour les aider tous mais, tire sur deux soldats de Gilead dans le processus.

Mayday prépare un massacre de commandants. Serena est convaincue d’être le visage de Nouveau Bethléem de Lawrence, et Wharton l’apprécie immédiatement. Quant à Tante Lydia (Ann Dowd) elle trouve Janine (Madeline Brewer) travaillant chez Jezebel et jure de l’aider à tout prix.

The Handmaid’s Tale c’est chaque mardi sur Ciné+OCS.

Source : EW / Crédit ©Hulu