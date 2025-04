The Last of Us : Saison 3 officiellement commandée

HBO annonce déjà le renouvellement de The Last of Us pour une saison 3 avant le lancement de la saison 2.

C’est confirmé, The Last of Us reviendra bien pour une saison 3. Basée sur la célèbre franchise de jeux vidéo du même nom de Naughty Dog, la série à succès de HBO a débuté en 2023 avec Pedro Pascal dans le rôle de Joel et Bella Ramsey dans le rôle d’Ellie, deux survivants traversant les États-Unis à la suite d’une épidémie fongique mortelle.

La saison 1 de The Last of Us a été acclamée et a connu un succès d’audience majeur et la saison 2 n’est plus qu’à quelques jours de sa première sur HBO et Max, les premières critiques faisant l’éloge des sept nouveaux épisodes de la série.

Pour le moment, on ne sait pas encore combien d’épisodes comprendra la nouvelle saison ni quand elle pourrait sortir. Francesca Orsi, vice-présidente exécutive de la programmation HBO et responsable des séries dramatiques et des films HBO, a partagé la déclaration suivante concernant le renouvellement :

« On ne saurait trop insister sur la fierté de HBO pour la réalisation exceptionnelle que nous pensons être la deuxième saison de THE LAST OF US. Craig, Neil, Carolyn et toute l’équipe de producteurs exécutifs, les acteurs et l’équipe ont livré une suite magistrale et nous sommes ravis de porter la puissance de la narration de Craig et Neil dans ce que nous savons être une troisième saison tout aussi émouvante et extraordinaire. »

De son côté, le co-créateur Craig Mazin a déclaré : « Nous avons abordé la saison deux avec pour objectif de créer quelque chose dont nous pourrions être fiers. Les résultats finaux ont dépassé même nos objectifs les plus ambitieux, grâce à notre collaboration continue avec HBO et au travail impeccable de nos acteurs et de notre équipe sans précédent. Nous sommes impatients de poursuivre l’histoire de THE LAST OF US avec la troisième saison ! »

Il est à noter que le renouvellement de la saison 3 ne comporte pas de confirmation qu’il s’agira de la dernière saison. Dans une récente interview avec EW, Mazin a déclaré à propos de l’avenir de la série : « Je pense qu’il est assez probable que notre histoire s’étende au-delà d’une saison 3 », bien qu’il révèle également qu’il n’est pas entièrement sûr du nombre de saisons qu’il y aura.

On attend de voir si la saison 3 sera la dernière. Pour l’instant, profitons de la saison 2 qui arrive ce lundi 14 avril sur Max.

Crédit ©HBO