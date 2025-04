Thunderbolts* : Le méchant confirmé dans deux nouveaux trailers

L’identité du méchant du film Marvel Thunderbolts* est enfin confirmée dans deux nouveaux trailers. Spoilers.

Jusqu’à présent, le studio Marvel a refusé de reconnaître l’identité du personnage de Lewis Pullman dans Thunderbolts* au-delà de son surnom « Bob », même si les lecteurs de Marvel Comics l’ont compris assez tôt en rassemblant toutes les preuves. Cela étant, une nouvelle promo dévoilée cette semaine, annonçant la mise en vente des places, reconnaît enfin ce personnage par son nom… Enfin, un de ses noms.

Deux trailers différents pour Thunderbolts*ont été dévoilés cette semaine. Dans la bande-annonce française, à voir ci-dessous, Sentry est mentionné directement par ce nom mais dans la bande-annonce américaine, il se présente en disant « Je suis le Void. Ça ne sert à rien de se battre… Vous ne savez pas de quoi je suis capable. Peut-être que je dois te montrer. »

Mel (Geraldine Viswanathan), l’assistante de Val, prévient que Sentry est dangereux et que sans les Avengers personne n’est là pour sauver la situation. Et selon Val, il est plus fort que tous les Avengers réunis et qu’il va falloir trouver de nouveaux héros pour régler les choses. C’est là que les Thunderbolts entrent en jeu même si Yelena ne pense pas être la bonne personne pour aider elle ne se voit pas en héroïne.

Attention la suite de l’article révèle des informations sur Sentry, si vous voulez restez « spoiler-free » sautez les paragraphes suivants.

***Début Spoilers***

Dans les comics, Robert Reynolds ou Bob pour les intimes, un adolescent souffrant de schizophrénie et d’anxiété, vole un sérum expérimental à son professeur de sciences du lycée, dans l’espoir de se défoncer. À son insu, cette concoction est le produit d’une opération gouvernementale ratée visant à recréer le sérum Super Soldat. Bob développe d’incroyables pouvoirs semblables à ceux de Superman : force, invulnérabilité, vol, vitesse, sens améliorés et projection d’énergie.

Cependant, compte tenu de ses problèmes mentaux, le sérum crée un alter ego malveillant dans l’esprit de Bob appelé le Void/Vide. Pour contrecarrer cette entité maléfique, Bob crée inconsciemment Sentry, son personnage le plus bienveillant, avec une cape de super-héros, du spandex jaune et un « S » géant sur sa boucle.

Marvel Studios n’a pas officiellement confirmé Pullman dans le rôle de Robert Reynolds/Sentry/the Void. Cependant, on ne peut nier la configuration de cette révélation dans les différentes bandes-annonces publiées jusqu’à présent.

***Fin Spoilers***

Puisque Sam Wilson (Anthony Mackie) n’a pas encore reconstitué les Avengers, Val assemble ses propres Avengers discount pour gérer le Void : Yelena Belova (Florence Pugh), Bucky Barnes/le Soldat de l’Hiver (Sebastian Stan), US Agent /John Walker (Wyatt Russell), Alexei Shostakov/Red Guardian (David Harbour), Ava Starr/Ghost (Hannah John-Kamen) et Antonia Dreykov/Taskmaster (Olga Kurylenko).

Réalisé par Jake Schreier, Thunderbolts* sort le 30 avril.

Thunderbolts* – Nouvelle bande-annonce (VF)

Thunderbolts* – Trailer US – Tickets on sale (VO)