Batwoman saison 3 : Le caméo de Diggle met-il en place Justice U ? (spoilers)

Le dernier épisode en date de Batwoman pourrait mettre en place la prochaine série Justice U avec Diggle et son destin cosmique. Spoilers.

La série Arrow est terminée depuis déjà deux ans maintenant, mais David Ramsey alias John Diggle, a continué à apparaitre dans diverse série de l’Arrowverse, teasant son rôle potentiel de Green Lantern. Sa dernière apparition en date s’est déroulée hier soir dans un épisode de Batwoman.

Une partie de l’épisode tournait autour de Diggle et Jada Jet (Robin Givens), qui sont apparemment de vieux amis. Elle veut qu’il travaille pour lui mais il refuse, cependant, il lui donne un coup de main. Diggle, qui se trouvait à Gotham pour d’autres affaires, a proposé d’aider Jada à pénétrer dans le bureau du maire de Gotham et à voler le buzzer du Joker responsable de l’état de son fils, Marquis Jet (Nick Creegan), lorsqu’il était enfant.

À la fin de l’épisode, nous avons découvert la véritable raison pour laquelle Diggle était à Gotham – dans l’espoir que Luke Fox (Camrus Johnson) utilise sa technologie pour ouvrir la mystérieuse boîte qu’il a reçue lors du finale d’Arrow. Diggle a révélé qu’il n’avait pas été en mesure d’ouvrir la boîte depuis qu’elle lui était parvenue et Luke lui a dit que c’est peut-être parce que la boîte pourrait avoir besoin de quelque chose d’émotionnelle pour que Diggle puisse l’ouvrir.

Cela fournit l’élément le plus concret à ce jour quant à l’avenir post-Arrow de Diggle, après que la boîte – qui a commodément émis une lumière verte comme un anneau de puissance Green Lantern – est apparue dans la finale d’Arrow. Bien que l’on ne sache pas exactement où cette histoire se terminera, l’idée que Diggle explore maintenant activement l’anneau et son « destin galactique » qui l’accompagne est vraiment intéressante. C’est d’autant plus intéressant après l’annonce récente de Justice U, une série dérivée actuellement en préparation pour The CW.

Dans Justice U, après avoir passé des années à se battre aux côtés de héros masqués, John Diggle se lance dans une nouvelle mission consistant à recruter cinq jeunes métahumains pour vivre sous couverture en tant qu’étudiants de première année dans une prestigieuse université. Là, il supervisera leur éducation et les formera pour devenir les héros de demain.

On ne sait pas à ce stade quels personnages supplémentaires pourraient atterrir dans la série, et si l’un d’entre eux aurait des liens avec les séries Arrowverse existantes. On attend de voir mais clairement, Luke est en contact avec Diggle, il sera intéressant de voir si leur collaboration ira plus loin.

Pour l’instant, Diggle n’a toujours pas rencontrer la nouvelle Batwoman / Ryan car elle était trop occupée à se battre contre Poison Ivy dans les bois et à se disputer avec (et embrasser) Sophie. Le fait que Diggle connaisse Jada est une connexion intéressante, il arrivera peut-être à les rapprocher éventuellement quand il reviendra à Gotham.

La semaine prochaine, les mains de Batwoman seront pleines alors qu’elle jongle avec les demandes de Jada, le pouvoir toujours croissant de Mary et un nouvel enchevêtrement romantique. Les loyautés sont mises à l’épreuve et les motifs sont remis en question alors que Batwoman court contre la montre pour sauver une fois de plus la ville et ses proches.

Batwoman, c’est le mercredi sur la CW.

Batwoman saison 3 – Promo 3×10