Christmas Flow : Quand un rappeur misogyne rencontre une féministe

Critique de Christmas Flow mini-série de Noël et comédie romantique française, avec Tayc et Shirine Boutella, disponible sur Netflix.

La fiction française fait rarement dans les rom-com de Noël, c’est pour cela qu’on est surpris de voir débarquer Christmas Flow sur la plateforme Netflix. Cette mini-série en trois épisodes a été créée par Henri Debeurme, Marianne Levy et Victor Rodenbach et suit Lila (Shirine Boutella, vue dans Lupin) une jeune journaliste féministe qui tente de faire survivre son média indépendant avec ses amies et collègues Jeanne (Aloïse Sauvage) et Alice (Marion Seclin).

De l’autre côté, se trouve Marcus (le chanteur Tayc qui fait ses débuts d’acteur), un célèbre rappeur en plein bad buzz, à cause des paroles misogynes de ses chansons et d’incitation à la violence envers les femmes. Marcus doit répondre devant le tribunal et payer une amende pour ses paroles. Il doit aussi trouver un moyen de sauver sa carrière avec un album de Noël, malgré son insistance sur le fait que ses paroles sont de l’art, prônant la liberté d’expression. L’histoire suit ainsi ces deux personnages qui n’arrêtent pas de se croiser, et qui évidemment, si dès le départ ils sont censés se détester, vont finir par s’aimer.

Christmas Flow est, à tout point de vue, un film/série de Noël très classique qui finit aussi par être une comédie romantique très générique. Tous les points de l’intrigue des deux genres sont présents tout au long de la série. Il n’y a que trois épisodes, d’une durée d’environ 50 minutes chacun. Ils décrivent l’histoire classique de deux étrangers qui, au début, se détestent en quelque sorte, mais au fur et à mesure qu’ils en apprennent davantage l’un sur l’autre, ils se rendent compte que cette autre personne est en fait l’amour de leur vie. Nous avons vu cette structure se jouer des milliers de fois, et la série ne fait rien de nouveau, elle n’ajoute rien de révolutionnaire au genre qui est très balisé. La série s’en tient à la formule parce qu’en fin de compte, ça marche.

Un sujet de fond intéressant mais traité en surface

Christmas Flow est une série remplie de clichés sur les comédies romantiques mais dans un environnement différent. Et si on salut l’effort de faire une série rom-com de Noël à la française avec deux leads non-blancs (une rareté encore dans les productions françaises), elle entre dans certains travers qu’on a du mal à laisser passer. Malgré la dynamique intéressante, Christmas Flow a du mal à attaquer le vrai problème : Lila ne se sent jamais sincèrement opposée à Marcus. C’est une histoire où l’activiste doit faire des concessions et l’homme biaisé doit accepter les changements.

La série ne creuse finalement pas le sujet du féminisme et du sexisme dans la musique, on reste en surface alors que l’idée de départ est très bonne. Au final, on se retrouve avec une série coincée entre la romance feel good et la série avec un message pertinent mais pas suffisamment approfondi. Ce n’est pas une mauvaise chose d’être léger, on a tous besoin de s’évader avec une histoire d’amour et c’est Noël, mais avec des sujets comme le sexisme et le féminisme, c’est décevant de seulement les survoler.

Le couple principal sauve la mise

Tayc et Shirine Boutella sortent vraiment leur épingle du jeu. Ils ont une belle alchimie et on finit par croire à leur amour grandissant. Quand la série se concentre sur eux, on les aime et on est de leur côté. En fin de compte, c’est assez lisse, mais c’est une histoire feel good et on sent la magie de Noël durant les trois épisodes. Aussi générique que peut être la formule de la comédie romantique, la série arrive à être efficace sur certains points et on se laisse porter par le charme du couple principal qui fonctionne. Il y a aussi de l’humour distillé ça et là et c’est divertissant.

Le reste de la distribution n’a pas beaucoup à travailler en termes de profondeur. Les personnages sont très superficiels, mais heureusement, certains des acteurs (pas tous) sont pleins de charisme. Une notion spéciale à Marion Seclin, en tant qu’Alice, qui se présente comme la meilleure amie la plus cool et la plus réconfortante que l’on puisse avoir. Aloïse Sauvage fait également un excellent travail, mais son rôle est diminué par rapport aux deux autres filles principales. Il y a également la chanteuse Angélique Kidjo, parfaite dans le rôle de la maman de Marcus.

Christmas Flow est très scolaire, mais la série a beaucoup de cœur, elle n’a que des bonnes intentions et fait sourire . Il aurait peut-être fallu en faire un film léger plutôt qu’une série ou alors lui donner plus d’épisodes afin d’approfondir le tout. Dans l’ensemble, ce n’est peut-être pas la meilleure comédie romantique du marché, mais si vous vous retrouvez à court de choses à voir et que vous avez envie d’une histoire d’amour chaleureuse et mignonne, alors cette série est fait pour vous.

Christmas Flow est disponible sur Netflix.

Crédit ©Netflix