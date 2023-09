Ahsoka : Hayden Christensen “très reconnaissant” de jouer Anakin à nouveau (featurette)

Hayden Christensen se dit “très reconnaissant” d’avoir pu jouer Anakin à nouveau dans Ahsoka.

Après des mois de spéculation, Hayden Christensen est finalement apparu dans Ahsoka, reprenant son rôle iconique de Jedi devenu dictateur interstellaire. Anakin Skywalker a fait un retour surprise dans les épisodes 4 et 5 de la série Star Wars, retrouvant son ancienne apprentie Jedi Ahsoka Tano (Rosario Dawson).

Disney partage désormais un aperçu des coulisses du retour de Christensen. Dans une featurette enregistrée avant le début de la grève SAG-AFTRA, le créateur de la série Ahsoka, Dave Filoni, explique pourquoi il voulait ressusciter l’homme qui allait devenir Dark Vador pour une conversation culminante entre Maître et Padawan.

« Vous savez, alors que je réfléchissais à l’histoire d’Ahsoka, je me suis vraiment dit : ‘Eh bien, il y a une opportunité’ », a déclaré Filoni dans la vidéo. « Je pourrais réunir Anakin et Ahsoka. C’est génial. »

Hors écran, Christensen et Dawson ont une longue histoire : non seulement ils ont joué ensemble dans Le Mystificateur il y a 20 ans, mais Dawson explique qu’ils se connaissent depuis l’adolescence, apportant une émotion réelle à leurs retrouvailles à l’écran. (On peut voir les deux répéter et filmer leur grande bataille au sabre laser, en se félicitant ensuite.)

« J’ai rencontré Hayden quand j’avais 16 ans », dit Dawson. « Nous étions ensemble dans une école de théâtre pendant un été. Avoir ce genre passé avec lui, c’était vraiment comme revoir mon vieil ami. »

Ahsoka n’est pas la première fois que Christensen revisite Anakin : l’acteur a retrouvé son partenaire précédent, Ewan McGregor, dans Obi-Wan Kenobi l’année dernière, jouant Dark Vador et apparaissant également en flashback en tant que jeune Anakin.

« Enfiler le costume d’Anakin, porter ces robes Jedi, ça époustoufle à chaque fois », dit Christensen. « Je me sens vraiment très reconnaissant. »

Ahsoka, c’est chaque mercredi sur Disney+.

Ahsoka – Featurette Réunion Anakin et Ahsoka