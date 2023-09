Ahsoka : Comment Anakin Skywalker apparait dans l’épisode 5 (spoilers)

L’épisode 5 de la série Ahsoka explore le passé de la Jedi et sa relation avec son Maitre Anakin Skywalker. Spoilers.

L’épisode 5 d’Ahsoka explore en grande partie le passé de l’ancienne Jedi titulaire dans la galaxie Star Wars avec le retour de son maître Anakin Skywalker (Hayden Christensen). Dans l’épisode 4, Ahsoka Tano a en apparence été tuée par Baylan Skoll et semblait être entrée dans le Monde entre les mondes, accueillie par son ancien maître. Cependant, il semble que le retour d’Anakin Skywalker implique plus que le retour de l’Élu en tant que fantôme de la Force.

Dans l’épisode 5, Anakin révèle qu’il est venu compléter la formation Jedi d’Ahsoka avec une nouvelle leçon. Cependant, leur voyage ensemble à travers le passé d’Ahsoka implique qu’Anakin n’est pas apparu devant son ancienne Padawan en tant que fantôme traditionnel de la Force vu dans les précédents films et séries Star Wars. Alors, était-ce une hallucination ?

En apparence, il semble qu’Ahsoka soit morte au début de l’épisode 5, il semblait alors que son esprit avait été transporté dans le Monde entre les Mondes, bien qu’il devienne évident dans ce nouvel épisode que les expériences d’Ahsoka avec son maître sont bien plus qu’il n’y paraît. Plutôt que d’être le véritable Monde entre les Mondes dans lequel Ahsoka est entrée aux côtés d’Ezra Bridger dans Star Wars Rebels, il s’agit probablement de quelque chose de différent dans cette nouvelle série Star Wars.

Au lieu du véritable nexus de la Force avec ses nombreuses portes vers des points à travers le temps et l’espace, cette version du Monde entre les Mondes pourrait être davantage une toile de fond fournie par la Force elle-même. Compte tenu de la nature des événements qui se produisent, il existe des preuves irréfutables que tout cela se passe dans l’esprit d’Ahsoka. La connexion avec le lien avec la Force est logique, étant donné que les flashbacks clés du passé dans lequel Ahsoka est apparemment introduite, sont réalisés par Anakin lui-même dans le cadre de sa leçon.

Jacen peut l’entendre

Bien qu’il semble être dans un autre royaume, Jacen Syndulla peut apparemment entendre le duel au sabre laser entre Anakin et Ahsoka. Faisant confiance aux sens et à l’écoute de son fils, Hera continue la recherche d’Ahsoka au-dessus des océans de Seatos. Cela est probablement dû aux capacités de Jacen dans la Force fournies par son père Kanan Jarrus, un survivant de l’Ordre Jedi 66 qui a aidé à démarrer la rébellion aux côtés d’Hera et de l’équipage Ghost dans Star Wars Rebels.

Grâce à sa connexion à la Force, Jacen ressent très probablement le corps physique d’Ahsoka, ainsi que ce qu’elle vit sur le plan émotionnel. Cela conforte l’idée qu’Ahsoka éprouve effectivement une vision à travers la Force alors qu’elle se trouve entre la vie et la mort. Parce que Jacen pouvait sans aucun doute sentir ce qui se passait avec le choc des sabres laser, ce que vivait Ahsoka était bien plus grand qu’une simple hallucination.

Ahsoka a montré un Anakin Skywalker plus jeune, avant les événements de La Revanche des Sith, comme il apparaissait dans la série animée The Clone Wars. Les différences d’âge et d’utilisation des effets lors des flashbacks par rapport au Monde entre les Mondes soutiennent l’idée que cette version d’Anakin est plus qu’un fantôme de la Force.

S’il semble que ce soit toujours l’esprit d’Anakin qui s’étend à travers la Force dans l’épisode 5 d’Ahsoka, cela ne semble pas être dans le sens conventionnel du terme. Pour son fils Luke, Anakin est apparu dans le monde physique avec une transparence bleutée comme aux côtés d’Obi-Wan et Yoda dans Le Retour du Jedi. Dans Ahsoka, il est capable d’apparaître plus réel à la fois dans cette version du Monde entre les Mondes et dans les flashbacks de Clone Wars. Il est possible que le fantôme d’Anakin de la Force soit sauvegardé pour un prochain épisode.

Dans plusieurs moments cruciaux, Anakin apparaît en tant que Dark Vador alors que la leçon d’Ahsoka continue. Finalement, il brandit également un sabre laser rouge et apparaît avec des yeux Sith jaunes dans la suite de leur duel. Ces aspects révélateurs du côté obscur et les références à la corruption d’Anakin impliquent certainement qu’il n’est pas un fantôme de la Force, mais résument plutôt tout ce dont Ahsoka se souvient de l’héritage complexe de son maître en tant qu’Élu.

Conflit interne

Ces moments obscurs sont la preuve du conflit interne que vit Ahsoka. Voulant être plus que le soldat qu’elle était pendant la guerre des Clones, Ahsoka craint également de devenir tout ce que son maître est devenu, en particulier sa corruption du côté obscur en tant que Dark Vador. Tout indique qu’Ahsoka a appris de la leçon d’Anakin, elle choisit de vivre, ayant été transformée par le désir d’embrasser la Force avec plus de motivation et de détermination, malgré son passé et celui de son maître.

Le retour d’Ahsoka de son expérience, passant de ce monde immatériel au monde réel, semble prouver que ce qui s’est passé était dans sa tête et non dans le véritable Monde entre les Mondes. Ce retour visuellement époustouflant au monde physique laisse certainement entendre qu’il ne s’agissait pas du véritable plan cosmique comme cela a été vu pour la première fois dans la série animée Rebels.

Dans l’ensemble, Ahsoka a probablement eu une vision clé à travers la Force. Cependant, même si cela se passait dans son esprit, cela ne rend pas les expériences d’Ahsoka et sa rencontre avec Anakin moins réelles. Lorsque la Force est impliquée, le niveau d’importance reste le même.

