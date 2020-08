Supernatural saison 15 : Le tournage des derniers épisodes reprend à Vancouver

Le tournage des derniers épisodes de Supernatural a repris à Vancouver.

Le tournage de la dernière saison de Supernatural a enfin repris à Vancouver. La semaine dernière, les acteurs avaient confirmé qu’ils étaient au Canada et sur le point de terminer la série, dont le tournage a été interrompu en mars dernier à cause de la crise du COVID-19.

A l’époque, La CW a choisi de garder les sept derniers épisodes, y compris les deux qui n’étaient pas encore tournés, pour un dernier chapitre à diffuser à l’automne 2020. En prévision de la reprise du tournage cette semaine, la chaîne a dévoilé hier une date de retour le 8 octobre pour la dernière salve d’épisodes de la série.

Il s’agit de la première série WBTV à reprendre la production à Vancouver. Elle rejoint Midnight Mass de Netflix, qui a récemment commencé le tournage, avec The Good Doctor de ABC en tête d’une liste d’autres séries qui devraient commencer à tourner dans les deux prochaines semaines.

Une fois les deux derniers épisodes de la 15e et dernière saison de Supernatural terminés, les stars de la série ont déjà leur prochain projet. Jared Padalecki passera au tournage de sa nouvelle série CW, Walker et Jensen Ackles rejoindra la série The Boys pour la troisième saison.

Source : Deadline / Crédit ©CW

.